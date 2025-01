Μία ανάρτηση του αρχιτέκτονα Greg Chasen στα social media αποκάλυψε μία από τις πολλές μικρές ιστορίες που έφεραν χαμόγελα μέσα στον θρήνο για ζωές και περιουσίες από την πύρινη λαίλαπα στα προάστια του Λος Άντζελες.

Ο αρχιτέκτονας ανέβασε φωτογραφίες από ένα σπίτι στην περιοχή του Πάλισεΐντς το οποίο σχεδίασε ο ίδιος, γράφοντας: «Πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια – απλώς μια παράσταση τρόμου. Μερικές από τις σχεδιαστικές επιλογές που κάναμε εδώ, βοήθησαν. Ήμασταν όμως και πολύ τυχεροί».

No words really – just a horror show. Some of the design choices we made here helped. But we were also very lucky. pic.twitter.com/kpqfiRj49M