Οι πτήσεις της American Airlines σε όλη τη χώρα ανεστάλησαν για σύντομη χρονική διάρκεια, σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, λόγω «τεχνικών προβλημάτων», ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα η αμερικανική ρυθμιστική αρχή και μια ανάρτηση της αεροπορικής εταιρείας, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε την άρση της απαγόρευσης απογείωσης πτήσεων του αμερικανικού αερομεταφορέα.

«Η American Airlines αναφέρει ένα τεχνικό πρόβλημα και έχει ζητήσει καθήλωση των αεροσκαφών σε όλη τη χώρα», ανέφερε σε πρώτο μήνυμα της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με δεύτερο μήνυμα της να ανακοινώνει την άρση της αναστολής αυτής.

Η ανάρτηση ανέφερε ακόμη, σύμφωνα με το abcnews: «Η ασφάλειά σας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, μόλις αυτό διορθωθεί, θα σας μεταφέρουμε με ασφάλεια στον προορισμό σας».

We're currently experiencing a technical issue with all American Airlines flights. Your safety is our utmost priority, once this is rectified, we'll have you safely on your way to your destination.