Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι είχε νέες συζητήσεις με τον γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, ως μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη μίας βιώσιμης ειρήνης.

«Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: είναι απαραίτητες αξιόπιστες εγγυήσεις για μια ειρήνη που αληθινά μπορεί να επιτευχθεί», ανέφερε μέσω X ο Ζελένσκι, από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ευρωπαίους ηγέτες.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όσον αφορά την πρωτοβουλία του προέδρου Μακρόν σχετικά με την παρουσία (σ.σ. στρατιωτικών) δυνάμεων στην Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην σταθεροποίηση της πορείας προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

I had a productive meeting with French President @EmmanuelMacron. We had a detailed one-on-one discussion, focusing on key priorities to further strengthen Ukraine’s position against Russian aggression. A clear focus remains enhancing air defense capabilities.



