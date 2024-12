Την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν από την 1η Ιανουαρίου αποφάσισαν σήμερα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ αποφάσισε να αρθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά χερσαία σύνορα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την 1η Ιανουαρίου 2025.

«H Ρουμανία και η Βουλγαρία ανήκουν πλήρως στη Ζώνη Σένγκεν», έγραψε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο «Χ».

Fully in Schengen – where you belong.