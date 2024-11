Ο Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του έχει «λυμένα» χέρια σε σχέση με την πρώτη, με τη συγκεκριμένη ελευθερία κινήσεων να επιτρέπει να διαμορφώσει τον κόσμο όπως επιθυμεί. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τρία τεστ που θα κληθεί σύντομα να περάσει, θα δείξουν λοιπόν τι πρέπει να περιμένει ο πλανήτης.

Τα άτομα που θα απαρτίζουν την κυβέρνησή του, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πολιτική για το παγκόσμιο εμπόριο είναι τα τεστ που καλείται να περάσει σύντομα ο νέος «πλανητάρχης», σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Ο αρθρογράφος Matthew Kaminski έγραψε ότι ο Τραμπ έλαβε «λευκή επιταγή» στις πρόσφατες εκλογές, επειδή το κόμμα του εμφανίστηκε συσπειρωμένο, σε αντίθεση με τους αντιπάλους του, ενώ αυτή τη φορά κέρδισε όλες τις αμφίρροπες Πολιτείες και έλαβε περισσότερους ψήφους από τους Δημοκρατικούς, σε σχέση με το 2016.

Έτσι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με τους αναλυτές να βάζουν στοίχημα για τις επόμενες κινήσεις του. Ο Βρετανός οικονομικός ιστορικός και αρθρογράφος Νάιαλ Φέργκιουσον υποστήριξε πως ο νέος αμερικανός πρόεδρος θα εφαρμόσει πολιτική αντίστοιχη του Ρόναλντ Ρείγκαν, ώστε η Αμερική να κερδίσει τον «Ψυχρό Πόλεμο ΙΙ».

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, «ο κόσμος σήμερα είναι πιο περίπλοκος και πιο επικίνδυνος από εκείνον που άφησε πίσω του, όταν αποχώρησε από την εξουσία τον Ιανουάριο του 2021. Σε αυτό τον Ψυχρό Πόλεμο οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ενισχυμένο άξονα αυταρχικών κρατών με επικεφαλής την Κίνα, αλλά και μια Ρωσία σε πόλεμο με την Ευρώπη, ένα Ιράν σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Κορέα… Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ σε Ασία και Ευρώπη αναζητούν ηγεσία από την Ουάσιγκτον. Θα τους εκπλήξει ο Τραμπ; Αυτό εξαρτάται από το αν το “Make America Great Again” (Να ξανακάνουμε Μεγάλη την Αμερική) σημαίνει περισσότερο “America First” (Πρώτα η Αμερική) ή “Peace Through Strength” (Ειρήνη διά της Ισχύος)».

Τι πρέπει να περιμένουμε

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ, ωστόσο, μερικοί αναλυτές πιστεύουν ότι θα διοικήσει με περισσότερο «επιχειρηματικό μυαλό», επειδή έχει «λυμένα» χέρια, αλλά και εμπειρία.

Παραδείγματος χάριν, στην πρώτη θητεία του αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς, επειδή αρκετοί στάθηκαν εμπόδιο στις πολιτικές του, ιδιαίτερα άτομα από το κόμμα του και στενοί συνεργάτες. Η πλειονότητα αυτών των αξιωματούχων ήταν πολιτικοί πρώτης γραμμής και γενικώς άτομα που αν παραμελούσαν τις πολιτικές τους θέσεις, θα έβαζαν τέλος στην καριέρα τους.

Αντιθέτως, αυτή τη φορά συνεργάστηκε με πολιτικούς που δραστηριοποιούνται στο παρασκήνιο και μπορεί να μην ήταν πρώτα ονόματα, αλλά μπορούσαν να φέρουν εις πέρας την εκάστοτε δουλειά, χωρίς διαμαρτυρίες, αλλά με αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, βασικοί του συνεργάτες είναι άτομα από τον κόσμο των επιχειρήσεων που δεν δεσμεύονται με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις ή πρόσωπα, π.χ. ο Έλον Μασκ.

Αναλυτές, λοιπόν, υποστηρίζουν πως είτε διαλέξει τον απομονωτισμό είτε το να μετατραπούν επίσημα οι ΗΠΑ σε παγκόσμιο αστυνόμο, αυτό θα γίνει με το αζημίωτο για τους συμμάχους. Δηλαδή, πρώτα θα βάλει το χρήμα, ώστε να μπορεί να δείξει ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα στους υποστηρικτές του, ειδικά από τη στιγμή που εκλέχτηκε επειδή άσκησε οικονομική πολιτική, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς.

Ένα στοιχείο που φέρεται να επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση είναι η διαρροή προσχεδίου που εξέτασε για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ φαίνεται ότι θα κρατήσει την Ουκρανία στο άρμα της Δύσης, αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η Ευρώπη να πληρώσει, καθώς η Ε.Ε. επιθυμεί στενότερες σχέσεις με το Κίεβο. Για να επιτευχθεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα -κυρίως με αμερικανικά όπλα-, αλλά και να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, τα οποία άτυπα θα λογοδοτούν στις ΗΠΑ, χωρίς όμως η Αμερική να αναλαμβάνει τα κάθε μορφής κόστος.