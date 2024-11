Σοκ προκαλεί η δολοφονία ενός 5χρονου παιδιού από τη μητέρα του στην Αλάσκα, η οποία έστειλε φωνητικό μήνυμα στον πρώην σύζυγό της για να τον ενημερώσει ότι ο γιος τους δεν ζει πια.

Η 43χρονη Cedar Mae Sarten κατηγορείται ότι σκότωσε τον 5χρονο γιο της, Bodhi, στις 13 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια άφησε φωνητικά μηνύματα στον πατέρα του παιδιού, λέγοντάς του μεταξύ άλλων «μην φρικάρεις, δεν έχουμε πια γιο».

«Ρόμπερτ αυτό είναι πραγματικά κακό, πρέπει σοβαρά να έρθεις εδώ τώρα», είπε αρχικά η 43χρονη στον πατέρα του αγοριού, σύμφωνα με άρθρο της New York Post.

Mom allegedly killed 5-year-old son —then left his dad message saying: ‘We don’t have a son no more’ https://t.co/hdoZcwVr9I pic.twitter.com/u38ccpIm6S