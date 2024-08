Οκτώ άτομα συνελήφθησαν στο Σάντερλαντ για πρόκληση ταραχών και διάρρηξη μετά από άλλη μια νύχτα τρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ τουλάχιστον ένα κτίριο φέρεται να πυρπολήθηκε και αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και παραδόθηκαν στις φλόγες, καθώς η αστυνομία επιχειρούσε να ελέγξει το πλήθος πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών.

Την κατάσταση φέρεται να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ακροδεξιά στοιχεία και εθνικιστές καθώς αρκετοί διαδηλωτές που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες φορούσαν full face κουκούλες και ανέμιζαν σημαίες της Αγγλίας φωνάζοντας αντι-ισλαμικά συνθήματα, ενώ σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζεται τουλάχιστον ένα άτομο με τατουάζ το ναζιστικό σύμβολο του αγκιλωτού σταυρού.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, τα συγκεκριμένα άτομα εμφανίζονται να επιτίθενται σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες, κουτιά μπύρας και πυροσβεστικό αφρό κοντά σε ένα τζαμί στην οδό του Αγίου Μάρκου, αν και η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχουν θρησκευτικά κίνητρα στη δολοφονία των τριών κοριτσιών σε σχολή χορού την περασμένη Δευτέρα για την οποία συνελήφθη ένας 17χρονος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Nick Lowles, μέλος της οργάνωσης «Hope Not Hate», αναφέρει ότι «η διαμαρτυρία εξελίσσεται σε ακροδεξιά και ρατσιστική εκδήλωση. Ντροπή σε όσους συνεχίζουν να δικαιολογούν αυτές τις διαμαρτυρίες».

Οι διαδηλώσεις, που προωθήθηκαν από ακροδεξιούς ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινήσαν από την πρόσφατα ανακαινισμένη πλατεία Keel του Σάντερλαντ, αλλά εξαπλώθηκαν σε συνοικίες του Λονδίνου, στο Μάντσεστερ, στο Όλντερσοτ και το Χάρτλπουλ.

Η διαδήλωση στο Σάντερλαντ ήταν μεταξύ πολλών που είχαν προγραμματιστεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο το Σαββατοκύριακο μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ τη Δευτέρα, που τροφοδοτήθηκε από ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ιστορικό και το θρήσκευμα του 17χρονου υπόπτου.

Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι «οι εγκληματίες που επιτίθενται στην αστυνομία και προκαλούν ταραχές στους δρόμους μας θα πληρώσουν το τίμημα για τη βία. Η αστυνομία έχει την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης για να αναλάβει την ισχυρότερη δυνατή δράση και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του νόμου».