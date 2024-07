Πολιτικοί αναλυτές και διεθνή ΜΜΕ αναζητούν την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κατά πόσο η απόπειρα δολοφονίας του πρώην Αμερικανού προέδρου θα αλλάξει τα δεδομένα στην προεκλογική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ψυχραιμία και η πολιτική οξυδέρκεια που έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ -σήκωσε τη γροθιά του και απευθύνθηκε στους οπαδούς με τα αίματα στο πρόσωπό του- αναλύεται από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς.

Ο Τζο Μπάιντεν επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο, μίλησε με τον αντίπαλό του και σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει χώρος στη δημοκρατία για βία. Δεδομένης της πολωμένης κατάστασης της πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αρχικό σοκ της απόπειρας δολοφονίας θα προκαλέσει αναπόφευκτα σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις.

Το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν σταμάτησε όλες τις πολιτικές δηλώσεις και πλέον αλλάζει όλες τις τηλεοπτικές του διαφημίσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πιστεύοντας ξεκάθαρα ότι είναι ακατάλληλο να επιτεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή και να επικεντρωθεί στην καταδίκη του τι συνέβη.

Η εικόνα του ματωμένου πολιτικού με το χέρι υψωμένο, τη γροθιά σφιγμένη και φόντο την αμερικανική σημαία θα σημαδέψει την προεκλογική χρονιά στις ΗΠΑ. Το CNN σε ανάλυσή του επισημαίνει πως η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της πολιτικής βίας της Αμερικής.

Το διεθνές ενημερωτικό δίκτυο μιλά για επίθεση στη δημοκρατία και στο δικαίωμα κάθε Αμερικανού να επιλέγει τους ηγέτες του και αναλύει ιδιαίτερα τη φωτογραφία του Evan Vucci του Associated Press. Τη χαρακτηρίζει εμβληματική και προσθέτει: Η εικόνα θα καθορίσει μια πολιτική εποχή, όποια κι αν είναι η μέχρι στιγμής άγνωστη πολιτική συνέπεια της επίθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το CNN κάνει λόγο για άλλη μια εκπληκτική ανατροπή σε μια ανοιχτή εκλογή. Οι συγκλονιστικές εξελίξεις του Σαββάτου πρόσθεσαν άλλο ένα ασταθές πολιτικό στοιχείο σε μια άγρια ​​και απρόβλεπτη εκλογική χρονιά, επισημαίνει ο συντάκτης του άρθρου.

Ο Τραμπ θεωρούνταν ήδη ως ένας ακαταμάχητος (σούπερ) ήρωας από τους υποστηρικτές του και ως τέτοιος αντιμετωπίζονταν στις συγκεντρώσεις του. Η εικόνα του ως μαχητή που δέχεται συνεχώς επιθέσεις από τους εχθρούς του θα εδραιωθεί τώρα ακόμη πιο βαθιά, υπογραμμίζει το CNN.

Άλλωστε, ο πρώην πρόεδρος φρόντισε να δημιουργήσει μια εμβληματική στιγμή – σηκώνοντας τη γροθιά του και φωνάζοντας «μάχη, πάλεψε» στο πλήθος, κοιτάζοντας κατευθείαν τις τηλεοπτικές κάμερες. Οι εικόνες θα μείνουν στην ιστορία και θα εμπλουτίσουν την προσπάθεια του Τραμπ, να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο αντίκτυπος που θα έχουν τα γεγονότα του Σαββάτου στην Αμερική – και στον πολιτικό της βίο, αναφέρει σε ανάλυσή του του BBC προσπαθώντας να εκτιμήσει τις συνέπειες από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις αμερικανικές εκλογές.

Στο άρθρο του το βρετανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει μεταξύ άλλων: Ήδη, υπήρξαν κάποιες δικομματικές εκκλήσεις για πάγωμα της ρητορικής αντιπαλότητας και εθνική ενότητα.



Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί, όμως, έχουν ρίξει ήδη την ευθύνη για την επίθεση στους Δημοκρατικούς που έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πρώην πρόεδρος αποτελεί απειλή για την αμερικανική δημοκρατία».

Οι εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ με σηκωμένη τη γροθιά του στον αέρα, με το αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του, και τις Μυστικές Υπηρεσίες να ορμούν πάνω του για να τον προστατεύσουν και να τον απομακρύνουν από το βήμα οπού μιλούσε στη συγκέντρωσή του στην Πενσυλβάνια δεν γράφουν απλώς ιστορία – μπορεί κάλλιστα να αλλάξουν την πορεία των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, αναφέρει με τη σειρά του και το BBC.

Αυτή η συγκλονιστική πράξη πολιτικής βίας θα έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο στην εκστρατεία, επισημαίνεται. Μάλιστα, η ανάρτηση του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Ερικ, λίγο μετά την απόπειρα εναντίον του πατέρα του, προβάλλεται ως χαρακτηριστική της σημασίας που αποκτά για αυτή καθεαυτή την προεκλογική εκστρατεία η δολοφονική απόπειρα.

Ο γιος του Τραμπ, Έρικ, σημειώνει το BBC, φρόντισε να περάσει το πολιτικό μήνυμα εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες ανεβάζοντας την φωτογραφία του πατέρα του με τα αίματα στο πρόσωπο και την γροθιά υψωμένη γράφει: «Αυτός είναι ο μαχητής που χρειάζεται η Αμερική».

This is the fighter America needs! pic.twitter.com/77xES5kBRO