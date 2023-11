Η λίστα με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Resonance Consultancy, δόθηκε στη δημοσιότητα. Στη λίστα βρίσκονται οι 100 καλύτερες από τις 270 πόλεις, με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Στην κορυφή βρίσκεται το Λονδίνο ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και η Σιγκαπούρη.

Η Αθήνα φαίνεται πως κέρδισε έδαφος και βρίσκεται στην 48η θέση από την 53η που ήταν αντίστοιχα πέρυσι.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε βαθμολογίες τριών κατηγοριών -ζωντάνια, αγάπη και ευημερία-, ενώ λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το μορφωτικό επίπεδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό φτώχειας, ο αριθμός των ποιοτικών εστιατορίων, καταστημάτων και νυχτερινών κέντρων, η δυνατότητα περιπάτου, ο αριθμός των χαρτογραφημένων ποδηλατοδρόμων, τα ποιοτικά πάρκα και μουσεία. Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης και ο αριθμός των συστάσεων σε ιστοσελίδες όπως το Tripadvisor, η Google, το Facebook και το Instagram.

Στην 48η θέση η Αθήνα – Ανέβηκε από την 53η που ήταν πέρυσι

«Η αρχαία πρωτεύουσα πέρασε μια σκληρή δεκαετία: τιμωρητικές οικονομικές κρίσεις, πυρκαγιές και πανδημία. Πράγμα που καθιστά αυτή την τελευταία ανάκαμψη ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ειδικά αν σημειωθεί ότι η κληρονομιά της πόλης σπάνια διακυβεύτηκε παρά τη λιτότητα. Η συνεχής επένδυση ανθεί τώρα, και οι θέσεις εργασίας επιστρέφουν με το σταγονόμετρο (τροφοδοτούμενες από τους παγκόσμιους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις που παρασύρονται από τη σχετική προσιτή τιμή και τις κάθε είδους βίζες ψηφιακών νομάδων) και τα επίπεδα των τουριστών επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019» αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα και προσθέτει: «Το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας στο Μαρούσι είναι το νεότερο της χώρας, αναδεικνύοντας την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας άλλος νέος (τεχνικά ανακαινισμένος) πολιτιστικός προορισμός είναι η Εθνική Πινακοθήκη, που άνοιξε ξανά το 2021 μετά από 8ετή ανακαίνιση που διπλασίασε το μέγεθός της και άφησε άπλετο φυσικό φως για να προβάλλει την ευρωπαϊκή τέχνη» σημειώνει.

«Α, και υπάρχουν επίσης σχεδόν 300 νέα εστιατόρια και 35 νέα ξενοδοχεία στην πόλη, με το αναμενόμενο One&Only Aesthesis να ανοίγει από μήνα σε μήνα σε ένα ιδιωτικό κτήμα δίπλα στον ωκεανό», καταλήγει.

Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου

1. London

2. Paris

3. New York

4. Tokyo

5. Singapore

6 . Dubai, United Arab Emirates

7. San Francisco, U.S

8. Barcelona, Spain

9. Amsterdam, Netherlands

10. Seoul, South Korea

11. Rome, Italy

12. Prague, Czechia

13. Madrid, Spain

14. Berlin, Germany

15. Los Angeles, U.S

16. Chicago, U.S

17. Washington, D.C, U.S

18. Beijing, China

19. Istanbul, Turkey

20. Dublin, Ireland

21. Vienna, Austria

22. Milan, Italy

23. Toronto, Canada

24. Boston, U.S

25. Abu Dhabi, United Arab Emirates

26. Budapest, Hungry

27. São Paulo, Brazil

28. Riyadh, Saudi Arabia

29. Stockholm, Sweden

30. Munich, Germany

31. Melbourne, Australia

32. Lisbon, Portugal

33. Zürich, Switzerland

34. Seattle, U.S

35. Sydney, Australia

36. Doha, Qatar

37. Brussels, Belgium

38. San Jose, U.S

39. Bangkok, Thailand

40. Warsaw, Poland

41. Copenhagen, Denmark

42. Taipei, Taiwan

43. Austin, U.S

44. Oslo, Norway

45. Osaka, Japan

46. Hong Kong, China

47. Tel Aviv, Israel

48. Athens, Greece

49. Frankfurt, Germany

50. Vancouver, Canada

51. San Diego, U.S

52. Orlando, U.S

53. Helsinki, Finland

54. Miami, U.S

55. Buenos Aires, Argentina

56. Hamburg, Germany

57. Brisbane, Australia

58. Kuwait, Kuwait

59. Las Vegas, U.S

60. Montreal, Canada

61. Glasgow, UK

62. Shanghai, China

63. Rio de Janeiro

64. Auckland, New Zealand

65. Atlanta, U.S

66. Houston, U.S

67. Busan, South Korea

68. Philadelphia, U.S

69. Naples, Italy

70. Denver, U.S

71. Nashville, U.S

72. Manchester, UK

73. Dallas, U.S

74. Liverpool, UK

75. Minneapolis, U.S

76. Mexico City, Mexico

77. Minsk, Belarus

78. Lyon, France

79. Portland, U.S

80. Rotterdam, Netherlands

81. Bogotá, Colombia

82. Kraków, Poland

83. Valencia, Spain

84. Santiago, Chile

85. Birmingham, UK

86. New Orleans, U.S

87. Bucharest, Romania

88. Leeds, UK

89. Muscat, Oman

90. Ottawa, Canada

91. Cologne, Germany

92. Charlotte, U.S

93. Calgary, Canada

94. Nagoya, Japan

95. Düsseldorf, Germany

96. Hanoi, Vietnam

97. Gothenburg, Sweden

98 Sapporo, Japan

99. Bilbao, Spain

100. Baltimore, U.S