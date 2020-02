Η αγάπη του Κώστα Βουτσά για το ποδόσφαιρο και η σχέση του με τα γήπεδα

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2020 άφησαν μια πικρή γεύση στον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βουτσάς, σε ηλικία 88 ετών. Ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, που επί δεκαετίες ολόκληρες προσέφερε απλόχερα στιγμές διασκέδασης στον κόσμο, δεν κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη που έδινε γενναία στην Εντατική του νοσοκομείου «Αττικόν», στο οποίο είχε εισαχθεί με λοίμωξη του αναπνευστικού.

Ο Κώστας Βουτσάς ήταν ένας ηθοποιός με τρομερό μπρίο, αστείρευτο ταλέντο στο να καθηλώνει το κοινό, τεράστιες δυνατότητες στον αυτοσχεδιασμό, ευρηματικός, ενώ κάποιες κινηματογραφικές του ατάκες του δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Άραγε ποιος δεν θυμάται τα «Κάτινααα σαλαμάκι...» ή το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα;». Έζησε όλα του τα χρόνια ως «αιώνιος έφηβος» -όπως τον χαρακτήρισαν και επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας- αλλά στα 88 του αποφάσισε να βάλει… τις θαλασσιές τις χάντρες στην τσέπη, να πει ένα «φςςςς μπόινγκ» και να πάει να βρει… τον φίλο του τον Λευτεράκη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από προσφυγική οικογένεια με καταγωγή από τους Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Το οικογενειακό επίθετο ήταν Σαββόπουλος, αλλά το «Βουτσάς» επικράτησε από τον παππού του που έφτιαχνε βαρέλια, τα οποία παλαιότερα τα έλεγαν «βουτσιά». Όταν ξεκίνησε την καριέρα του, τού είχε προταθεί να αλλάξει το επώνυμό του σε «Βέσελης», αλλά αρνήθηκε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου, από όπου αποφοίτησε το 1953 και αρχικά έλαβε μέρος σε παραστάσεις περιπλανώμενων θιάσων (μπουλούκια).

Παράλληλα, ήταν ένας λάτρης των γυναικών, κάτι που δεν σταμάτησε να ισχύει μέχρι να αποχαιρετήσει αυτόν τον κόσμο. Ήταν σύζυγος της ηθοποιού και χορεύτριας, Έρρικας Μπρόγερ, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Σάντρα το 1972. Απέκτησε άλλες δύο κόρες από τον δεύτερο γάμο του, με τη Θεανώ Παπασπύρου, τη Θεοδώρα (1977) και τη Νικολέτα (1979), με την πρώτη να ακολουθεί τα δικά του βήματα στον χώρο της ηθοποιίας.

Ο θετός γιος του από προηγούμενο γάμο της τρίτης γυναίκας του, Εύης Καραγιάννη (πρώην μοντέλου και ηθοποιού), Άνθιμος Ανανιάδης, είναι επίσης ηθοποιός, δείχνοντας ότι το «άστρο» του ήταν τόσο λαμπρό, που το φως του… έλουζε όσους βρίσκονταν γύρω του. Το 2015 απέκτησε σχέση με την Αλίκη Κατσαβού, με την οποία παντρεύτηκε το 2016, ενώ λίγους μήνες αργότερα υποδέχτηκαν στη ζωή τους τον γιο τους, Φοίβο, με τον οποίο ήταν πραγματικά ξετρελαμένος.

Η μοναδική αγάπη γένους θηλυκού που δεν ήταν γυναίκα

Εκτός από τη λατρεία του στις γυναίκες, ο Κώστας Βουτσάς έτρεφε αντίστοιχα αισθήματα και για το ποδόσφαιρο. Γενικά ο αθλητισμός τον έλκυε, αλλά η «στρογγυλή θεά» -ως γένους θηλυκού- είχε τη δικής της επιρροή επάνω του. Επίσης, είναι γνωστό πως αποτελούσε ένθερμο υποστηρικτή της ΑΕΚ. Ούτε καν κανονικό σπίτι δεν είχε η οικογένειά του όταν γεννήθηκε, όμως ο πατέρας του τον έμαθε να αγαπάει τον δικέφαλο, με τον οποίον συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε τον Απρίλιο του 2017 στον ραδιοφωνικό σταθμό Σπορ FM και κληθείς να απαντήσει τι θα διάλεγε μεταξύ ενός αγώνα της ΑΕΚ και ενός ραντεβού με γυναίκα, μεταξύ σοβαρού και αστείου είχε πει: «Την ΑΕΚ! Γυναίκα θα ξαναβρώ, ΑΕΚ δεν θα ξαναβρώ!». Και πρόσθεσε: «Χρόνια τώρα αγωνίζομαι για την ΑΕΚ….». Και η αλήθεια είναι πως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον είχαν δει στο γήπεδο, να παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες της αγαπημένης του ομάδας, ειδικά όταν αυτή αγωνιζόταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρόλα αυτά, είχε πει ότι έτρεφε αισθήματα και για τον ΠΑΟΚ «λόγω καταγωγής».

Συγκεκριμένα, είχε τονίσει: «ΑEKτζής έγινα από τότε που ο πατέρας μου, παιδάκι, με πήγαινε στη Φιλαδέλφεια. Και θέλω να κάνω προσφορά στην ΑΕΚ τα εισιτήρια από το έργο του Νίκου Καμπάνη, που θα αναφέρεται και στην ιστορία της ΑΕΚ. Στη Θεσσαλονίκη έγινα και λίγο ΠΑΟΚ, αλλά με την ΑΕΚ είμαι πάντα». Μάλιστα, την Ένωση την είχε χαρακτηρίσει «αίσθημα μεγάλο, νόμιμο και παράνομο και ό,τι θέλεις…».

«Έγραψε» πλατιά το όνομά του νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Ήταν τέτοιο το συναισθηματικό δέσιμο του Κώστα Βουτσά με τον δικέφαλο, ώστε να γίνει ο πρωταγωνιστής του βίντεο που είχε δημιουργήσει η ΠΑΕ ΑΕΚ για το νέο γήπεδό της στη Νέα Φιλαδέλφεια, την «Αγια Σοφιά». Σε αυτό έπαιξε τον ρόλο ενός ηλικιωμένου φίλου της ομάδας, που κοιτάζοντας τα χαλάσματα στο γκρεμισμένο «Νίκος Γκούμας», έκανε διήγηση στο εγγόνι του για τις μεγάλες στιγμές που είχε βιώσει εκεί ο σύλλογος και τις οποίες ετοιμάζεται ξανά να βιώσει. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη του επιθυμία -όπως και αρκετοί ακόμη Ενωσίτες- που ήταν να δει ολοκληρωμένο και από μέσα το ποδοσφαιρικό του «σπίτι».

«Όταν θα παίζουμε εκεί, θα λέμε την ιστορία μας…», ήταν μια από τις φράσεις του στην περίπου 15λεπτη παραγωγή που συγκίνησε όλους τους οπαδούς του «δικεφάλου» ανά τον κόσμο. Και ο ίδιος ο Κώστας Βουτσάς θα ήταν εκεί, στα σκαλάκια της Νέας Φιλαδέλφειας, εάν δεν είχαν μπει τόσα γραφειοκρατικά εμπόδια για την ολοκλήρωση του γηπέδου, με αποτέλεσμα το χρονοδιάγραμμα να πάει πίσω. Παρόλα αυτά, από τους επιτελείς του συλλόγου υπάρχει η πρόθεση να τοποθετηθεί ένα κέρινο ομοίωμά του στον χώρο που θα δημιουργηθεί το Μουσείο του συλλόγου, στο κτίριο που θα ανεγερθεί το προσεχές διάστημα στο νότιο τμήμα της «Αγιά Σοφιάς». Επίσης, θα προβάλλεται μόνιμα και το βίντεο της παρουσίασης. Άλλωστε, ο Κώστας Βουτσάς είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον διοικητικό ηγέτη της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος μέσω δήλωσής του έκανε σαφές ότι ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν εκείνος που «θέλαμε να μπει πρώτος στα εγκαίνια της "Αγιά Σοφιάς"!».

Άπαντες στην ΑΕΚ βίωναν με αγωνία την περιπέτεια του Κώστα Βουτσά, με τον ίδιο τον Μελισσανίδη να ενημερώνεται τακτικά για την πορεία της υγείας του. Μάλιστα, η Ένωση έστειλε στον γιατρό που τον παρακολουθούσε, επίσης «κιτρινόμαυρων» αισθημάτων, μια φανέλα με τις υπογραφές των παικτών, ως ένα δικό τους μικρό «ευχαριστώ» για τις προσπάθειες που κατέβαλλε.

Όταν έπαιξε μπάλα σε Καραϊσκάκη και Λεωφόρο

Μια από τις πολλές ταινίες της «Φίνος Φιλμς» στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Κώστας Βουτσάς, ήταν και το «Μια Κυρία στα Μπουζούκια» του 1967, στην οποία ο σπουδαίος ηθοποιός υποδυόταν έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού (αν και δεν αναφερόταν το όνομα της ομάδας), όντας το ένα από τα τρία αδέλφια της Ζωής Λάσκαρη, που έπαιζε την «Αννούλα». Επίσης, στα πλαίσια του ρόλου του εργαζόταν παράλληλα και στο λιμάνι, ενδεικτικό του status που είχαν οι άνθρωποι που τότε ασχολούνταν σε υψηλό επίπεδο με το άθλημα.

Στη συγκεκριμένη κινηματογραφική δημιουργία ο Βουτσάς πέτυχε και το πιο απίθανο γκολ στην ιστορία της μεγάλης οθόνης στην Ελλάδα. Σε μια φάση που ξεκινά από δικό του τακουνάκι, οι συμπαίκτες του επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη φάση στην αντίπαλη εστία. Ένας αμυντικός έδιωξε με κεφαλιά, αλλά ο «Κώστας» (ο ρόλος) που κοιτούσε προς την εξέδρα είδε την μπάλα να βρίσκει άθελά του το κεφάλι του και στη συνέχεια να καταλήγει στα αντίπαλα δίχτυα, με το στάδιο Καραϊσκάκη που έγιναν τα γυρίσματα να παραληρεί.

Ο Κώστας Βουτσάς είχε στο βιογραφικό του και άλλον ρόλο ποδοσφαιριστή, στην ταινία «Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς» του 1969. Εκεί υποδύθηκε τον «Ανέστη Φάκα», ο οποίος έπειτα από την πλάκα που του έκαναν κάποιοι φίλοι του, οι οποίοι του πρόσφεραν τη… μαγική σουπερμαντολίνη, σημείωνε το ένα γκολ πίσω από το άλλο για λογαριασμό το «Πυραύλου». Στο συγκεκριμένο φιλμ έχει μείνει αξέχαστος και ο ρόλος που υποδύθηκε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος με δυσκολία φώναζε το όνομα της αγαπημένης του ομάδας, αν και το έκανε με τόσο πάθος.

Κατά κάποιον… μαγικό τρόπο, ο Κώστας Βουτσάς συνδέθηκε αθλητικά με όλους τους συλλόγους του λεγόμενου «Big-4» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν κοντά και στον Παναθηναϊκό, κάτι που έδειξε ποικιλοτρόπως στο παρελθόν. Ο ίδιος ήταν θαυμαστής του Κώστα Λινοξυλάκη, ενώ αποτέλεσε ένα από τα επίσημα πρόσωπα στη γιορτή του «τριφυλλιού» στα 60α γενέθλια του συλλόγου, που έγιναν το μακρινό 1968.

Επιπλέον, παρακολούθησε από κοντά και την πορεία των «πράσινων» μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, ενώ είχε αγωνιστεί και στη Λεωφόρο με την ομάδα των ηθοποιών, κόντρα σε αυτήν των δημοσιογράφων, σε φιλικό ματς που πραγματοποιήθηκε το 1963. Μεταξύ των μελών της ομάδας του βρίσκονταν και οι Τάσος Γιαννόπουλος, Γιώργος Πάντζας, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Ανδρέας Ντούζος και Νίκος Κούρκουλος. Τον αγώνα παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και πολλοί celebrities της εποχής, ενώ τον ρόλο του ραδιοφωνικού σχολιαστή είχε αναλάβει ο Κώστας Ρηγόπουλος.

Ο Κώστας Βουτσάς είχε μπει ακόμη μια φορά στο χορτάρι, πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν στις 28 Μαρτίου του 2014 το κλειστό του ΟΑΚΑ είχε μετατραπεί σε ποδοσφαιρικό γήπεδο 7X7, προκειμένου να προσαρμοστεί για τις ανάγκες του φιλικού αγώνα All Star Ελλάδας VS All Star Μεικτής Ευρώπης, με τον ίδιο να είναι κεντρικό πρόσωπο, αν και δεν αγωνίστηκε. Τα έσοδα της συγκεκριμένης εκδήλωσης είχαν διατεθεί για τα παιδιά των πληγέντων κατοίκων της Κεφαλονιάς, η οποία εκείνη την περίοδο είχε γνωρίσει το άγριο «πρόσωπο» του Εγκέλαδου.