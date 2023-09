Θέλοντας κανείς να μπει στον μαγικό και τρομαχτικό κόσμο των θρίλερ, κάποια από τα πρώτα που θα δει είναι η σειρά των γνωστών «Saw». Βασισμένο στην κλασική συνταγή των θρίλερ, η οποία περιλαμβάνει μια δόση jump scare, δύο δόσεις στριγκλιών και πολλές δόσεις αίματος, οι ταινίες «Saw» μπορούν να τρομάξουν κάποιον που δεν είναι μυημένος στις ταινίες τρόμου.

Βλέποντας κανείς τέτοιου είδους ταινίες, μια ερώτηση κυριεύει το μυαλό του. Μα πώς τα σκέφτεται όλα αυτά ο σκηνοθέτης; Από που εμπνεύστηκε;

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης James Wan περιέγραφε πάντα τον εαυτό του ως έναν αχόρταγο σινεφίλ με μάλλον χοντροκομμένο ουρανίσκο, καταναλωτή αιματηρών ταινιών και κάθε είδους ασεβών ταινιών τρόμου, από τα Μαύρα Χριστούγεννα (1974), το Halloween (1978), το The Ring (2002) και το Braindead (1992) μέχρι το Blood and Black Lace (1964) και το The Texas Chainsaw Massacre (1974). Κατ’ ιδίαν, έχει μια θέση στην καρδιά του για το Vertigo του Χίτσκοκ και τη Χιονάτη και οι επτά νάνοι του Walt Disney.

Αυτή είναι η κινηματογραφική δίαιτα που ο γεννημένος στη Μαλαισία Αυστραλός, σήμερα 48 ετών, καταναλώνει από τότε που ήταν έφηβος. Είναι επίσης το είδος της ταινίας που ξεκίνησε να γυρίσει – όταν ήταν μόλις 20 ετών και ακόμα φοιτητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μελβούρνης – με τον συνεργάτη και φίλο του Leigh Whannell, λάτρη των «ζόμπι, των τεράτων, των κατά συρροή δολοφόνων, και γλυκανάλατου τρόμου και των χολιγουντιανών μπλοκμπάστερ δράσης». Ήξεραν πάντα ότι οι ταινίες τους θα ήταν ωμός, ανόθευτος κινηματογράφος fast-food. Και έτσι προσπάθησαν να τις πουλήσουν, πρώτα σε μια σειρά από ανεξάρτητες αυστραλιανές εταιρείες παραγωγής και τελικά σε στούντιο του Χόλιγουντ.

Μια πανδαισία αίματος

Παρά την έντονη όρεξή του για φρέσκο αίμα και τον πενιχρό προϋπολογισμό του, το πρώτο Saw ήταν μια συγκλονιστική και απροσδόκητη επιτυχία που έδειξε στον Wan πόσο συντονισμένο ήταν το κοινό με το γούστο του. Επιπλέον, η ταινία χρησίμευσε για να αναζωογονήσει ένα είδος τρόμου που, εκείνη την εποχή, βρισκόταν σε χαμηλό σημείο και βοήθησε στη διάδοση μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες κατηγορίες στην ιστορία του κινηματογράφου: το torture porn, το οποίο είναι συνώνυμο της ρητής ακραίας βίας με μια πρόσθετη δόση ψυχολογικής σκληρότητας.

Ο Ross Tibs, εκδότης του Far Out Magazine, θεωρεί την ταινία «γενναία» και ανατρεπτική. Ένα παραπάνω από άξιο προϊόν στην υποτιθέμενη μετριοπάθειά του, η ταινία έδωσε επίσης στον κινηματογράφο «ένα επίκαιρο μείγμα φιλοσοφίας, ψυχολογίας και ακραίας σωματικής βίας», ανοίγοντας έτσι το δρόμο για το Hostel του Eli Roth (2005). Για τον Tibs, «οι ταινίες αυτές επανέφεραν τη λογική του “πήγαινε να το δεις αν τολμάς” που είχαν προλάβει οι πιο σκληροπυρηνικές κλασικές ταινίες τρόμου που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1960 και του 1970», από το The Texas Chainsaw Massacre μέχρι το I Spit on Your Grave και το The Last House on the Left.

Φυσικά, δεν ενθουσιάστηκαν όλοι οι κριτικοί με τη ταινία των Wan και Whannell. Αντιθέτως, οι κριτικές για την ταινία κυμαίνονταν από επιφυλακτικές έως οργισμένες. Είχε πολλούς επικριτές και βρήκε λίγους συμμάχους στον Τύπο. Ο David Germain του Associated Press την αποκάλεσε «φλύαρη χωρίς τέλος» και εξοργίστηκε με το «σκληρά κενό» σενάριο και την «αδέξια» σκηνοθεσία της, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι ηθοποιοί με κάποιο κύρος, όπως οι Elwes και Glover, έθεσαν σε κίνδυνο τη φήμη τους συμμετέχοντας σε τέτοιες ανοησίες. Ο Germain, σύμφωνα με την english.elpais.com, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος ήταν ένα ζευγάρι ατάλαντων καιροσκόπων που προσπάθησαν να ντύσουν ως ηθική ιστορία κάτι που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια εξευτελιστική επίδειξη διαστροφής και βλακείας.

Από τους σπάνιους επαίνους στις πρώτες αντιδράσεις, ο Peter Bradshaw του Guardian, βρήκε την ταινία «εκκεντρική» αντάξια σκληρών θρίλερ όπως το Seven. Στο Entertainment Weekly, ο Owen Gleiberman επέλεξε να είναι συγκαταβατικός, παρατηρώντας ότι, πέρα από την εφιαλτική ατμόσφαιρα και την προσήλωση στον ανόθευτο φυσικό τρόμο, η ταινία είχε μια αξιοσημείωτη ικανότητα να διασκεδάζει το κοινό χωρίς να προσβάλλει (καθόλου) τη νοημοσύνη του.

Μετρήστε μέχρι το δέκα

Δύο δεκαετίες αργότερα, η ταινία έχει οκτώ συνέχειες με κέρδη μεταξύ 40 και 169 εκατομμυρίων δολαρίων- το franchise πρόκειται να κάνει πρεμιέρα με τη δέκατη ταινία, το Saw Χ, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου. Τη σκηνοθεσία της τελευταίας δόσης έχει αναλάβει ο Kevin Greutert, ο οποίος έκανε και το Saw VI και υπηρέτησε ως μοντέρ σε έως και έξι από τις δόσεις του franchise. Το Saw X φέρνει πίσω τον αρχικό κακό, τον John Kramer, γνωστό και ως Jigsaw (τον υποδύεται, για άλλη μια φορά, ο πολύ ικανός Tobin Bell).

Το «Saw» δεν χάνει την ικανότητά του να συνδέεται με το φυσικό του κοινό, κυρίως άνδρες μεταξύ 18 και 25 ετών. Έχει δημιουργήσει μια σταθερή συμφωνία με την κοινότητα των άνευ όρων οπαδών της, επειδή τους δίνει αυτό που θέλουν. Έχει κατανοήσει τις προσδοκίες τους και έχει αφοσιωθεί στην ικανοποίησή τους χωρίς να αποδυναμώνει το προϊόν. Οι κόκκινες γραμμές είναι σαφείς: η συνοχή των χαρακτήρων και των καταστάσεων πρέπει να διατηρηθεί, η βία δεν πρέπει να μειωθεί, παρόλο που το συγκεκριμένο συστατικό δυσκολεύει τη φιλοξενία της σε πολλούς κινηματογράφους. Ένα ορισμένο επίπεδο αληθοφάνειας και ρεαλισμού πρέπει να παραμείνει, χωρίς να πέσει σε καρναβαλικές υπερβολές. Η αθλιότητα και το μακάβριο χιούμορ πρέπει να διατηρηθούν. Τέλος, ενώ η ποιότητα του σεναρίου έχει υποβαθμιστεί, η ταινία πρέπει να διατηρήσει την εφευρετικότητά της και την ικανότητά της να εκπλήσσει και να μην κάνει κατάχρηση των προηγουμένως χρησιμοποιημένων μέσων.