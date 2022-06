Τις καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές που έχουν υιοθετήσει θέρετρα σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και τις αναδυόμενες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τις οποίες η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο «πράσινο» προορισμό παγκοσμίως, αναδεικνύει η νέα έρευνα «Eco-friendly Greece: Βέλτιστες Πρακτικές Βιώσιμου Τουρισμού από 21 Θέρετρα ανά τον Κόσμο», που εκπόνησε η αθηΝΕΑ με την υποστήριξη του Ομίλου Sani / Ikos, πρωτοπόρου στον τομέα του αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο.

Η έρευνα για τον βιώσιμο τουρισμό, που δημοσιεύτηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6), είναι διαθέσιμη εδώ.

«Μέσα από την έρευνα αυτή, αναζητούμε τρόπους με τους οποίους το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό, αλλά και πιο ανθεκτικό. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο θα παίξει ο βιώσιμος τουρισμός, δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον, στον σεβασμό και την αξιοποίηση των τοπικών κοινωνιών και οικοσυστημάτων, καθώς και στην παροχή ποιοτικών εμπειριών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου», επισημαίνει η CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη.

«Η κλιματική κρίση, η ταχεία εξαφάνιση της βιοποικιλότητας του πλανήτη και η πλαστική ρύπανση δεν μας αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Για να πετύχουμε τη μετάβαση στην αειφορία, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030 που αποτελούν μονόδρομο, πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Ο τουριστικός κλάδος μπορεί να πρωτοστατήσει σε αυτή τη μετάβαση προς ένα καλύτερο, πιο έξυπνο, δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα», αναφέρει η Διευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani / Ikos, κα Ελένη Ανδρεάδη.

Στα θέρετρα από 21 χώρες που παρουσιάζει η έρευνα της αθηΝΕΑς, περιλαμβάνεται και το Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, που το 2021 -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- αναδείχθηκε «κορυφαίο περιβαλλοντικό συγκρότημα παγκοσμίως» στον θεσμό των World Travel Awards. Ο Όμιλος Sani / Ikos έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό πλάνο αειφορίας, με τα προγράμματα Sani Green και Ikos Green, που εστιάζουν σε τρεις άξονες: τη βιωσιμότητα στη λειτουργία των ξενοδοχείων Sani και Ikos, την προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις περιοχές της Μεσογείου όπου δραστηριοποιείται και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Zero Carbon, Zero Plastic, Zero Waste: Ο φιλόδοξος τριπλός στόχος του Ομίλου

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεση δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική καταστροφή, ο Όμιλος Sani / Ikos έχει θέσει έναν φιλόδοξο τριπλό στόχο: να πετύχει το Net Zero (μηδενική κατανάλωση άνθρακα) έως το 2030, ενώ μέχρι το 2024 να είναι σε θέση να παράγει μηδενικά πλαστικά απορρίμματα και μηδενικά απόβλητα για υγειονομική ταφή σε όλα τα ξενοδοχεία του.

Το 2020 το Sani Resort στην Χαλκιδική έγινε το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με ανθρακική ουδετερότητα στην Ελλάδα, αντισταθμίζοντας τις καθαρές εκπομπές του στο μηδέν, ενώ μέσα στο 2021 και τα Ikos Resorts έγιναν ανθρακικά ουδέτερα. Η στρατηγική του Ομίλου για τον άνθρακα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας (πχ, με «έξυπνες» τεχνολογίες και αυτοματισμούς ή διεύρυνση των σημείων μέτρησης), επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ. φωτοβολταϊκά), καθώς και στρατηγική εξηλεκτρισμού (electrification).

Ταυτόχρονα, έχει αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα μείωσης και διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων. Όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για την άρδευση των κήπων και των χώρων πρασίνου, με ανακύκλωση 100% του νερού, αλλά και μηχανισμούς ανακύκλωσης για πάνω από το 50% των στερεών απορριμμάτων (οργανικών και μη). Ειδικά για τα οργανικά απορρίμματα (πχ. τρόφιμα), εφαρμόζεται η αρχή της κομποστοποίησης.

Δραστικά είναι τα μέτρα του Ομίλου και για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Από το 2013, η κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης έχει περιοριστεί κατά 90% σε όλα τα Sani / Ikos, ενώ επόμενος στόχος είναι η πλήρης κατάργησή τους σε όλους τους χώρους (κύριους και υποστηρικτικούς) των ξενοδοχείων.

Στήριξη για τις τοπικές κοινωνίες, φροντίδα για τα οικοσυστήματα

Σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος Sani / Ikos αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, με έμφαση στη στελέχωση μέσα από την κοινότητα, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, τη φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Όπως αναδεικνύει η έρευνα της αθηΝΕΑς, το Sani Resort καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών του σε τρόφιμα και πρώτες ύλες μέσα από την τοπική παραγωγή, με προμηθευτές που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας. Επίσης, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων και δωρεών για την ενίσχυση παιδιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με 40 οργανώσεις και τοπικούς φορείς ετησίως.

Σημαντικές είναι και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Όμιλος για την ανάδειξη της πλούσιας μεσογειακής βιοποικιλότητας, έχοντας συμπράξει -εδώ και μία δεκαετία- με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με στόχο την προστασία των υγροτόπων της Σάνης. Επίσης, συνεργάζεται με την οργάνωση iSea για την καταγραφή των θαλάσσιων πληθυσμών δελφινιών στην Χαλκιδική, την Bee Camp, που έχει ως αποστολή την προστασία του πληθυσμού των μελισσών, αλλά και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για τη μελέτη και προστασία του τοπικού δάσους.

Όλα τα προγράμματα αειφορίας τους Ομίλου Sani / Ikos υποστηρίζονται από συγκεκριμένες πολιτικές και μετρήσιμους στόχους, που έχουν ως άξονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο Όμιλος είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact). Για τον έλεγχο των επιδόσεων του Ομίλου, έχουν υιοθετηθεί ειδικά εργαλεία παρακολούθησης απόδοσης, ενώ παρακολουθούνται πάνω από 100 δείκτες.

Η έρευνα της αθηΝΕΑς διαθέσιμη στο link