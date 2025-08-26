Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στην Παιανία πλησίον της Αττικής Οδού, καθώς ξέσπασε φωτιά στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.

Κοντά σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά στην Παιανία – Ήχησε το 112

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Για τον λόγο αυτό εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κάντζας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.