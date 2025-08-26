Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκτήσει επιθετικό, με τους Αργεντίνους να υποστηρίζουν πως ενδιαφέρεται για τον Αγκουστίν Αλβάρες της Σασουόλο.

Οι «πράσινοι» είναι σε συζητήσεις με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του διεθνή Έλληνα φορ και παράλληλα βρίσκονται σε αναζήτηση αντικαταστάτη. Αντικαταστάτης που ενδέχεται να είναι ο Αλβάρες.

Όπως αναφέρουν στην Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους το όνομα του 24χρονου Ουρουγουανού, διεθνή με την εθνική ομάδα της χώρας του, ο οποίος από το 2022 ανήκει στη Σασουόλο, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το 2027.

Ο Άλβαρες αγωνίστηκε ως δανεικός σε Σαμπντόρια και Έλτσε τις προηγούμενες δύο σεζόν και φέρεται να αποτελεί στόχο και της Μόντσα που φέτος θα αγωνιστεί στη Serie B.