Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) ο Αμπντουλί Μανέ για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, στον οποίο θα ενταχθεί από τον προσεχή Ιανουάριο.

Ο 20χρονος επιθετικός της Μιάλμπι είναι ένας από τους παίκτες που παρακολουθούσαν επί μήνες οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι πείστηκαν ότι αξίζει να επενδύσουν σε αυτόν και να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Ο Μανέ, επομένως, ήρθε στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το 5ετές συμβόλαιό του, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον προσεχή Ιανουάριο καθώς η Μιάλμπι δεν ήθελε να τον χάσει τώρα με δεδομένο ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα στη Σουηδία.

Ο 20χρονος επιθετικός έχει 7 γκολ και 3 ασίστ σε 21 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα της σκανδιναβικής χώρας και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα είπε τα εξής…

Για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος».

Για το Champions League: «Η συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά, το ονειρεύομαι από παιδί. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για εμένα».

Για όσα γνωρίζει για τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Έχω δει βίντεο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο YouTube, είναι τόσο τρελοί… Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό πριν από το φετινό καλοκαίρι: «Ναι, υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό από πέρυσι, όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα».