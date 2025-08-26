Η ώρα για την έναρξη του EuroBasket 2025 πλησιάζει και η ισπανική Marca αναφέρθηκε σε ένα ρεκόρ που κρατάει από το 1957, εκτιμώντας πως θα μπορούσε να το καταρρίψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Λούκα Ντόντσιτς ή ο Λάουρι Μάρκανεν.

Ο Έντι Τεράς δεν υπήρξε κάποιος θρύλος του μπάσκετ, δεν έκανε τέτοια καριέρα ώστε να μνημονεύεται από τις επόμενες γενιές. Έκανε, όμως, ένα ρεκόρ που δεν έχει σπάσει ακόμη, αν και έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια.

Συγκεκριμένα, στο EuroBasket 1957, είχε πετύχει 63 πόντους στη νίκη του Βελγίου επί της Αλβανίας με 90-48. Και αυτοί οι 63 πόντοι, παραμένουν οι περισσότεροι που έχει πετύχει ένας παίκτης σε αγώνα Eurobasket.

Με αφορμή, λοιπόν, τη φετινή διοργάνωση, η Marca θυμήθηκε την τρομερή επίδοση του Τεράς και αναφέρει σε σχετικό κομμάτι ότι οι τρεις παίκτες που ενδεχομένως θα καταφέρουν να σπάσουν αυτό το ρεκόρ είναι οι Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Μάρκανεν.

Ο Greek Freak είχε πετύχει 41 πόντους το 2022 κόντρα στην Ουκρανία, ο Μάρκανεν είχε πετύχει 43 στον αγώνα της Φινλανδίας με την Κροατία ενώ ο Ντόντσιτς είναι αυτός που πλησίασε περισσότερα στον Τεράς με τους 47 πόντους που είχε πετύχει σε αγώνα της Σλοβενίας με τη Γαλλία.