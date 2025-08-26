Απεγνωσμένος, ο γιος αναρριχήτριας που βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ύψος 7.438 μέτρων στο Κιργιστάν απευθύνει έκκληση στις Αρχές για να συνεχίσουν την αναζήτηση της μητέρας του, καθώς ο ίδιος θεωρεί πως είναι ζωντανή.

Η Νατάλια Νάγοβιτσνα, που είναι 47 ετών, εγκλωβίστηκε στο ψηλότερο βουνό του Κιργιστάν αφού έσπασε το πόδι της, όμως οι Αρχές εγκατέλειψαν τη Δευτέρα τις προσπάθειες λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η γυναίκα είχε παγιδευτεί με σπασμένο πόδι πριν από δύο εβδομάδες, ενώ οι επικεφαλής των διασωστών δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι είναι ακόμα ζωντανή.

Ωστόσο, ο γιος της, Μιχαήλ Νάγοβιτσιν, 27 ετών, απηύθυνε έκκληση στις Αρχές να επιχειρήσουν διάσωση. «Ζητώ να ξαναρχίσουν οι έρευνες», δήλωσε.

Ο Μιχαήλ εξέφρασε σοκ για το γεγονός ότι οι Αρχές είχαν «εντελώς διακόψει» τις προσπάθειες διάσωσης.

Το τελευταίο βίντεο που δείχνει την αναρριχήτρια στο Κιργιστάν

«Η μητέρα μου είναι έμπειρη αναρριχήτρια… και βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση», είπε. «Είμαι σίγουρος ότι είναι ζωντανή και θέλει η έρευνα να συνεχιστεί». Πρότεινε να γίνει τουλάχιστον μία ακόμα πτήση drone για να ελεγχθούν τυχόν σημάδια ζωής.

Το τελευταίο βίντεο που δείχνει την αναρριχήτρια ζωντανή παρουσιάζει τη γυναίκα να κινείται και να «κουνάει το χέρι της» σε drone που την παρακολουθούσε την Τρίτη 19 Αυγούστου. Δείχνει επίσης τη σκηνή της σχισμένη από τους θυελλώδεις ανέμους στο σημείο που αναζητούσε καταφύγιο κάτω από έναν μεγάλο βράχο σε ύψος 6.995 μέτρων.

El hijo de la alpinista Nagovitsina se dirigió al jefe del Comité de Investigación, al fiscal general de la Federación Rusa y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con la petición de salvar a su madre. pic.twitter.com/QCGh8lejc8 — Luis Orduño M (@LuisOrduoM71012) August 25, 2025

Σε έκκλησή του προς την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ακύρωση των προσπαθειών διάσωσης από τις αρχές του Κιργιστάν, ο γιος της είπε: «Ζητώ βοήθεια για την οργάνωση αεροφωτογράφησης της περιοχής του Peak Pobeda [το ρωσικό όνομα για το Victory Peak] με drones για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ζωντανή. Αν επιβεβαιωθεί, να οργανωθεί επιχείρηση διάσωσης».

Πριν τέσσερα χρόνια, ο πατέρας του Μιχαήλ, Σεργκέι, πέθανε σε παρόμοιο ύψος σε άλλο βουνό μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Νατάλια τότε είχε παραμείνει δίπλα του μέσα σε χιονοθύελλα, χωρίς να φοβάται τον θάνατο, και κατάφερε να επιβιώσει το 2021, αλλά δεν μπόρεσε να τον σώσει.

Η νέα έκκληση του γιου έρχεται εν μέσω κριτικής για τις προσπάθειες διάσωσης των τελευταίων δύο εβδομάδων. Υπήρχαν ελπίδες για βελτίωση του καιρού τη Δευτέρα ώστε να πραγματοποιηθεί νέα πτήση drone στη «ζώνη θανάτου», όπου η θερμοκρασία έφτανε τους -30°C το Σαββατοκύριακο, αλλά οι διασώστες δήλωσαν ότι ο καιρός δεν βελτιώθηκε και η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε.

Ένα ελικόπτερο διάσωσης με ιταλικό πλήρωμα αποχώρησε από την περιοχή, και οι Αρχές δήλωσαν ότι το σώμα της θα ανακτηθεί την επόμενη άνοιξη.

Ο Μιχαήλ δήλωσε σοκαρισμένος: «Περίμεναν ένα παράθυρο καλού καιρού. Στις 25 Αυγούστου η πρόβλεψη ήταν καλή, αλλά δεν υπήρξε καλός καιρός στο βουνό. Το πρωί, η όλη επιχείρηση διάσωσης διαλύθηκε και ο λόγος είναι άγνωστος».