Τις διπλωματικές του σχέσεις με τη Βραζιλία υποβάθμισε το Ισραήλ, αφού η βραζιλιάνικη κυβέρνηση αρνήθηκε να εγκρίνει τον διορισμό του νέου Ισραηλινού πρεσβευτή, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Αφού η Βραζιλία, «σε μια ασυνήθιστη κίνηση» όπως τη χαρακτήρισε το ισραηλινό υπουργείο, δεν απάντησε στο αίτημα του Ισραηλινού πρεσβευτή Γκαλί Νταγκάν να καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, «οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται σε χαμηλότερο διπλωματικό επίπεδο», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

«Η επικριτική και εχθρική στάση που έχει υιοθετήσει η Βραζιλία έναντι του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου κλιμακώθηκε όταν ο πρόεδρός της συνέκρινε τις ενέργειες του Ισραήλ με αυτές των ναζί», τόνιζε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, πρόσθετε ότι, παρά τα περιστατικά αυτά, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί «στενούς δεσμούς με τους πολλούς φίλους του Ισραήλ στη Βραζιλία».

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εκτίμησε ότι η εκστρατεία του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας φέρνει αντιμέτωπους «έναν καλά προετοιμασμένο στρατό με γυναίκες και παιδιά».

Παράλληλα, ο Λούλα είχε δηλώσει τότε ότι ο μοναδικός ιστορικός παραλληλισμός που μπορεί να γίνει είναι με «τότε που ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους».

Σε απάντηση, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε τον Λούλα ανεπιθύμητο πρόσωπο και κάλεσε τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή Φρεντερίκο Μέγιερ να επισκεφθεί το μνημείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ. Η Μπραζίλια θεώρησε την κίνηση αυτή δημόσια ταπείνωση και ανακάλεσε τον Μέγιερ. Έκτοτε, δεν έχει διορίσει νέο πρεσβευτή στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ