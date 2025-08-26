Στο πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στην Τράπεζα της Eλλάδος υπό τον διοικητή Γ. Στουρνάρα, με τη συμμετοχή της υποδιοικήτριας Χ. Παπακωνσταντίνου και του γενικού διευθυντή Γ. Τσικριπή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, οι επικεφαλής των 3 μεγαλύτερων servicers (doValue – Αν. Πανούσης, Intrum – Γ. Γεωργακόπουλος, Cepal – Αθανασόπουλος), οι διευθύνοντες σύμβουλοι των 4 συστημικών τραπεζών (Φ. Καραβίας – Eurobank, Π. Μυλωνάς – Εθνική, Χρ. Μεγάλου – Piraeus, Β. Ψάλτης – Alpha Bank), η CEO της Credia Bank, Ελένη Βρεττού, ο πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ, Δ. Τσάκωνας και η γενική γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θ. Αλαμπάση.

Συζητήθηκαν συνολικά θέματα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και έγινε απολογισμός τής προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τη μείωση του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και των δράσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί με στόχο την καλύτερη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μηχανισμών ρύθμισης.

Στο επίκεντρο αυτών παραμένει η συνέχιση της ακολουθητέας πολιτικής, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, στη διαφάνεια και στην ενίσχυση των ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν περαιτέρω τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Πηγή: ΑΠΕ