Το νησί της Σκιάθου, η ξεχωριστή ομορφιά αλλά και οι καινοτομίες του, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που οργάνωσαν στη Ρώμη το γραφείο Ιταλίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και ο δήμος της Σκιάθου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η προσοχή επικεντρώθηκε στην δυνατότητα να επισκέπτεται και να παραθερίζει κανείς στο πανέμορφο αυτό νησί και σε μήνες πιο περιορισμένης τουριστικής κίνησης -όπως είναι ο Μάιος και ο Οκτώβριος- ο φυσικός και γαστρονομικός πλούτος του νησιού όπως και η ευρεία προσβασιμότητά του σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

«H μοναδικότητα της Σκιάθου μάς συναρπάζει, την επισκέφθηκα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για ιδιαίτερη και βαθιά αισθαντική εμπειρία» είπε η πρόεδρος του Ιταλικού Οργανισμού Τουρισμού, Αλεσάντρα Πριάντε, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

«Ο δήμαρχος της Σκιάθου και το νησί του δείχνουν σε όλους με ποιο τρόπο πρέπει να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, με τη βούληση και την καρδιά μας. Πρόκειται για το δεύτερο σπίτι μου και μπορώ να σας πω ότι η εμπειρία αυτή, είναι μοναδική. Μιλάμε για νησί στο οποίο η φύση προστατεύεται και καταφέρνει να διατηρήσει την αυθεντικότητά της», προσέθεσε η επικεφαλής του Ιταλικού Οργανισμού Τουρισμού. Όπως εξήγησε, «στην Σκιάθο έχουμε την πολυτέλεια να βρούμε τον αναγκαίο χρόνο για να ξαναέρθουμε σε πραγματική επαφή με τον εαυτό μας».

Από αριστερά, ο αντιδήμαρχος Σκιάθου, Αλέξανδρος Ευσταθίου, η πρέσβης στην Ρώμη Ελένη Σουρανή, ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, η πρόεδρος του Ιταλικού Οργανισμού Τουρισμού, Αλεσσάντρα Πριάντε, και η διευθύντρια του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Ιταλοί δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι μπόρεσαν να θαυμάσουν, σε σειρά βίντεο και φωτογραφήσεις, τοπία και γωνιές του νησιού που κατακτούν συνεχώς νέους επισκέπτες.

«Η ιταλική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Σκιάθο, είναι η δεύτερη σε αριθμό. Μιλάμε για περίπου πενήντα χιλιάδες επισκέπτες, με απευθείας πτήσεις από έξι ιταλικές πόλεις. Αγαπάμε τους Ιταλούς και οι Ιταλοί αγαπούν την Σκιάθο και για τον λόγο αυτό, με την βοήθεια του ΕΟΤ, ενισχύουμε τις δράσεις για την προβολή του νησιού μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.

«Οι Ιταλοί ανακαλύπτουν τις ομορφιές μας και σε περιόδους όπως είναι ο Μάιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Κάτι πολύ σημαντικό για να προωθήσουμε, ακόμη περισσότερο, την αρχή και το τέλος της τουριστικής περιόδου, με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», προσέθεσε o κ. Τζούμας.

Στην παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κέντρο της Αιώνιας Πόλης συμμετείχαν, επίσης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρώμη, Ελένη Σουρανή, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού της Σκιάθου, Αλέξανδρος Ευσταθίου, και η διευθύντρια του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου.