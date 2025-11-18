Αν ονειρεύεσαι ταξίδια στην Ευρώπη χωρίς ουρές, καύσωνες και τουριστικό χάος, η λύση είναι απλή: ταξίδεψε εκτός σεζόν. Οι «shoulder seasons» -δηλαδή η ενδιάμεση περίοδος λίγο πριν ή μετά την υψηλή τουριστική σεζόν- είναι η πιο έξυπνη στιγμή για να γνωρίσεις την ήπειρο όπως οι ντόπιοι.

Όπως εξηγεί η ειδικός στα ταξίδια Katy Nastro από το Going στο Travel + Leisure, «το καλοκαίρι στην Ευρώπη σημαίνει συνωστισμό, καύσωνα και υψηλές τιμές. Οι ενδιάμεσες σεζόν, όμως, είναι μαγικές -λιγότερος κόσμος, ήπιο κλίμα και πολύ καλύτερες προσφορές».

Για παράδειγμα, στη νότια Ισπανία, που κατακλύζεται από τουρίστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μπορείς να απολαύσεις μια καλοκαιρινή εμπειρία με λιγότερη ζέστη στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. «Είναι και η καλύτερη περίοδος για να δεις αξιοθέατα χωρίς ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία», προσθέτει η Nastro.

Το φθινόπωρο είναι, επίσης, ιδανικό για city breaks, αφού η ζέστη του καλοκαιριού έχει υποχωρήσει, ενώ προορισμοί που συνδυάζουν πόλη και φύση δείχνουν το πιο όμορφο πρόσωπό τους.

Από τη γαλήνια Νίκαια μέχρι το ζωντανό Μόναχο, αυτοί οι πέντε προορισμοί αποδεικνύουν πως το timing είναι το παν.

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Η Λισαβόνα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών -και όχι άδικα. Boutique ξενοδοχεία, ιστορικά αξιοθέατα, υπέροχη κουζίνα και φυσικά το διάσημο pastel de nata. Η ιδανική περίοδος; Από Μάρτιο έως Μάιο και από Σεπτέμβριο έως αρχές Νοεμβρίου. Τότε θα βρεις εξαιρετικές προσφορές σε πτήσεις και διαμονή, αλλά και διαθέσιμα τραπέζια στα πιο περιζήτητα εστιατόρια ή ξενοδοχεία όπως το Four Seasons Hotel Ritz Lisbon.

Νίκαια, Γαλλία

Αναζητάς πολυτελή απόδραση στη Μεσόγειο με λιγότερα χρήματα; Η Νίκαια είναι η απάντηση. Η πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας είναι γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά της και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα, αλλά το καλοκαίρι γεμίζει ασφυκτικά. Αν όμως την επισκεφθείς τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, θα απολαύσεις θερμοκρασίες γύρω στους 20- 25°C, λιγότερα πλήθη και όλη τη μαγεία της Côte d’Azur με ησυχία.

Βενετία, Ιταλία

Η Βενετία υποδέχεται περισσότερους από 6 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο -και συχνά οι δρόμοι της θυμίζουν σκηνικό ταινίας γεμάτο κόσμο. Όμως, αν την επισκεφθείς την άνοιξη (Μάρτιος- Μάιος) ή το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος- Νοέμβριος), θα τη δεις όπως πραγματικά είναι: μαγική, ατμοσφαιρική και πιο ήσυχη. Και αν είσαι τυχερός, ίσως απολαύσεις ένα κανάλι μόνο για εσένα.

Μόναχο, Γερμανία

Γνωστό για τη βαυαρική αρχιτεκτονική, τις μπύρες παγκόσμιας κλάσης και το Oktoberfest, το Μόναχο είναι πάντα δημοφιλές. Ωστόσο, για να το απολαύσεις χωρίς τον πανικό των εορτών, προγραμμάτισε το ταξίδι σου την άνοιξη (Μάρτιος- Ιούνιος) ή λίγο μετά το Oktoberfest, στα μέσα Οκτωβρίου. Οι τιμές πέφτουν, τα πλήθη αραιώνουν και η πόλη αποκαλύπτει τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Βαρκελώνη, Ισπανία

Αν ψάχνεις έναν προορισμό που τα έχει όλα -παραλίες, αρχιτεκτονική και εκπληκτικό φαγητό- η Βαρκελώνη αποτελεί πάντα καλή ιδέα. Η άνοιξη (Απρίλιος–Μάιος) και το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος) προσφέρουν καλοκαιρινές θερμοκρασίες χωρίς τα πλήθη. Επισκέψου τη Sagrada Familia, περπάτησε στη La Rambla και γεύσου tapas χωρίς αναμονή. Προτίμησε διαμονή σε ξενοδοχείο αντί για ενοικίαση κατοικίας, καθώς η πόλη αντιμετωπίζει στεγαστική κρίση που επηρεάζει τους κατοίκους.