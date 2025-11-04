Λένε πως όταν η φύση έχει κέφια, δημιουργεί τα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά έργα. Και βλέποντας τη λίμνη Στεφανιάδα στην Καρδίτσα, δεν έχεις παρά να συμφωνήσεις πως σε αυτή την περίπτωση, η φύση είχε πράγματι μεγάλα κέφια!

Ήταν μόλις το 1963, όταν δημιουργήθηκε η νεότερη αυτή φυσική λίμνη της Ελλάδας, σε υψόμετρο 850 μέτρων, καθώς η πλαγιά Στοιχειό ξεκόλλησε από το βουνό Σμίνικο. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει στον Στεφανιώτη ποταμό, δηλαδή έναν από τους πλέον ισχυρούς και ορμητικούς παραποτάμους που έχει ο Αχελώος. Το αποτέλεσμα όμως αυτής της ισχυρής κατολίσθησης ήταν να δημιουργηθεί μια μικρή λεκάνη που γέμισε σιγά σιγά νερό για να σχηματιστεί τελικά η Στεφανιάδα, με επιφάνεια μόλις 175 στρεμμάτων.

Πρόκειται για μια λίμνη απαράμιλλης ομορφιάς. Πνιγμένη κυριολεκτικά στο πράσινο και περιτριγυρισμένη από βουνά. Και μπορεί να έχει σχηματιστεί από φυσικά αίτια, ωστόσο μοιάζει, όπως λένε, οι ειδικοί με τις μικρές τεχνητές ελληνικές λίμνες των φραγμάτων.

Η στάθμη της αυξομειώνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ενώ όταν ο καιρός είναι καλός μπορεί κανείς να δει ότι μοιάζει με καθρέφτη. Στα νερά της αντανακλάται το καταπράσινο τοπίο ακόμη και με λεπτομέρειες. Στη Στεφανιάδα μπορείτε να κάνετε καγιάκ, απολαμβάνοντας τη διαδρομή και το υπέροχο φυσικό περιβάλλον.

Η λίμνη απέχει 73 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και μιας και οι πλαγιές που την περιβάλλουν είναι ιδιαίτερα απότομες, ο πιο εύκολος δρόμος για να κατέβει κανείς στις όχθες της είναι μέσω ενός μονοπατιού στη νότια πλευρά της.