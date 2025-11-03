Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν ένα ρομαντικό μέρος για να κάνουν πρόταση γάμου, θέλοντας αυτή η στιγμή να είναι ξεχωριστή. Μάλιστα, δε διστάζουν να κάνουν ακόμη κι ένα ταξίδι στο εξωτερικό στο εξωτερικό, προκειμένου να κάνουν την πρόταση γάμου, ανεβάζοντας τον ρομαντισμό στα ύψη.

Κι ένα από αυτά τα ρομαντικά μέρη είναι η Λουκέρνη, σύμφωνα με τους ειδικούς στους αρραβώνες Angelic Diamonds, οι οποίοι πριν λίγο καιρό είχαν φτιάξει -κατόπιν έρευνας – μια λίστα με τα πιο ρομαντικά μέρη του κόσμου που είναι ιδανικά για μια πρόταση γάμου. Και η ελβετική πόλη με τη διάσημη και πανέμορφη λίμνη της, φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα. Και όχι, τυχαία.

Πρόκειται, άλλωστε, για μία γραφική πόλη στην καρδιά της Ελβετίας, με μια υπέροχη Παλιά Πόλη, που ξεχωρίζει με τα μεσαιωνικά γεφυράκια, τα σπίτια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις και τα πλακόστρωτα δρομάκια. Στα σημαντικά αξιοθέατα συγκαταλέγονται το λιοντάρι της Λουκέρνης, ένα μνημείο αφιερωμένο στους Ελβετούς φρουρούς που συμμετείχαν στη Γαλλική Επανάσταση, και το φουτουριστικό Κέντρο Πολιτισμού και Συνεδρίων με το καινοτόμο design.

Η διάσημη γέφυρα της πόλης που διασχίζει τον ποταμό Reuss κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα και λέγεται ότι είναι η παλαιότερη ξύλινη γέφυρα της Ευρώπης. Η Chapel Bridge στολίζεται από παρτέρια με κρεμαστά πολύχρωμα λουλούδια από τη μια πλευρά της. Περπατώντας κανείς σε αυτή, θα δει από κοντά περίπου 100 εικόνες της ζωής της πόλης από τον 12ο αιώνα και της ιστορίας της χώρας. Επίσης, αν βρεθείτε στη Λουκέρνη, στα must που πρέπει να κάνετε είναι να ανεβείτε με το τελεφερίκ στο Pilatus, το επιβλητικό βουνό που δεσπόζει πάνω από την πόλη και αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες της Ελβετίας, με τη θέα από την κορυφή του που αγγίζει τα 2.132 μέτρα να «κόβει» την ανάσα.

Δείτε τις φωτογραφίες