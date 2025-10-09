Αν ψάχνετε για ένα εναλλακτικό ταξίδι στο εξωτερικό, τότε στη Σκωτία θα ανακαλύψετε πολλά κι ενδιαφέροντα μέρη, όπως άλλωστε είναι η ίδια η χώρα.

Ένα από αυτά τα μέρη που θα εντυπωσιάσουν κι εσάς, όπως όλους τους επισκέπτες του, είναι το Isle of Skye, το οποίο είναι γνωστό και ως το «νησί της καταχνιάς». Μάλιστα, το συγκεκριμένο νησί φιλοξενεί και μία από τις πιο όμορφες μικρές πόλεις της χώρας, το Portree.

Πρόκειται για ένα πανέμορφο μέρος που συνδυάζει την πεμπτουσία της νησιώτικης εμπειρίας με τα παραδοσιακά σπιτάκια σε παλ αποχρώσεις και τη φανταστική θέα, με τις απαραίτητες σύγχρονες ανέσεις. Το Portree είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού, γεμάτο με δαιδαλώδη δρομάκια που φιλοξενούν μια πληθώρα ανεξάρτητων μικρών καταστημάτων, άφθονα boutique ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια. Αυτό που εντυπωσιάζει, επίσης, τους επισκέπτες, είναι το λιμάνι της πόλης, με τα πολύχρωμα κτίρια ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.

Όσο για το Isle of Skye, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Σκωτίας και το τέταρτο μεγαλύτερο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το τοπίο είναι συγκλονιστικό, αν και λίγο μελαγχολικό, όμως, εδώ σίγουρα θα ανακαλύψετε καλύτερα τη σκοτσέζικη ύπαιθρο. Αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, τότε στο νησί αυτό θα κάνετε κάποιες από τις ωραιότερες διαδρομές της ζωής σας.

