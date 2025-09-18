Εκεί όπου χτυπά η καρδιά του γαλλικού νότου, στην Προβηγκία, βρίσκεται η Αβινιόν, η αλλοτινή πρωτεύουσα του Ρωμαιοκαθολικού χριστιανικού κόσμου, γνωστή και ως η πόλη των επτά Παπών.

Είναι γνωστή, όμως, και για την πολιτιστική κληρονομιά της, καθώς είναι μια πόλη που αγαπά τις τέχνες και τον πολιτισμό, σέβεται την πλούσια ιστορική κληρονομιά της και γοητεύει τον κάθε επισκέπτη μέσα από το κράμα των γαλλικών και ιταλικών επιρροών, που διαμόρφωσαν τη μοναδική προσωπικότητά της. Η Αβινιόν, πρωτεύουσα του νομού Βακλίζ, είναι χτισμένη στην αριστερή όχθη του Ροδανού ποταμού και είναι διάσημη ως έδρα των 7 Παπών γαλλικής καταγωγής, την περίοδο 1309 – 1377.

Το πρώην γαλατικό χωριό, μετατράπηκε τον 2ο αιώνα σε ρωμαϊκό οικισμό με το όνομα Αβένιο, ενώ από το 300 μέχρι το 500 μ.Χ. δέχθηκε πολλές επιδρομές από Φράγκους, Αλεμάνους, Γότθους και Βουργουνδούς. Την περίοδο 1309-1376 η Αβινιόν βρισκόταν κάτω από την παπική εξουσία και από την εγκατάσταση του πρώτου πάπα και μετά ο πληθυσμός και η έκταση της πόλης αυξήθηκαν σταδιακά. Πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων ακολούθησαν τους πάπες και έτσι η πόλη απέκτησε έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, στοιχείο που βοήθησε στη διεύρυνση της πολιτικής της ακτινοβολίας και επιρροής στις γύρω περιοχές.

Σήμερα, η ρομαντική πόλη έχει μετατραπεί σε έναν αγαπημένο ταξιδιωτικό προορισμό. Ανάμεσα στα αξιοθέατα της πόλης συγκαταλέγεται το επιβλητικό Παλάτι των Παπών (Palais des Papes), το οποίο χωρίζεται σε δύο κτιριακά συγκροτήματα, το παλιό και το νεότερο, αφού χτίστηκε σε δύο φάσεις, αλλά και η μισογκρεμισμένη γέφυρα Saint Bénezet. Το Παλάτι ανήκει στη λίστα με τα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και θεωρείται το μεγαλύτερο γοτθικό παλάτι στην Ευρώπη.

Περπατήστε ως τον κήπο, πίσω από το παπικό παλάτι και θαυμάστε τη θέα της πόλης, του Ροδανού ποταμού, αλλά και της πανέμορφης υπαίθρου και αργότερα περπατήστε στους δρόμους της και ανακαλύψτε όμορφα καφέ και εστιατόρια.

