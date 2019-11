Επιστήμονας με ανίατη ασθένεια μεταμορφώνεται στο «πρώτο πλήρες cyborg του κόσμου»

Ο δρ Peter Bowman Scott-Morgan είναι ένας βρετανο-αμερικανός επιστήμονας της ρομποτικής που πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), την οποία συναντάμε και ως νόσο Λου Γκέρινγκ.

Μια ανίατη εκφυλιστική πάθηση που τον αναγκάζει να σκεφτεί δημιουργικά για να αντιστρατευτεί τον θάνατο και να γίνει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ως «το πρώτο πλήρες cyborg του κόσμου».

Ο επιστήμονας ανακοίνωσε στο Twitter τον Οκτώβριο πως θα υποβληθεί σε 4 επεμβάσεις ώστε να βελτιώσει τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκεια της ζωής του.

Ως Peter 2.0 αυτοπροσδιορίζεται πλέον, καθώς απεκδύεται προοδευτικά την ανθρώπινη φύση του. Οι εγχειρίσεις που θα υποβληθεί περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός σωλήνα θρέψης κατευθείαν στο στομάχι του, έναν καθετήρα στην ουροδόχο κύστη και έναν σάκο κολοστομίας στο ορθό του.

Just home from 24 days in Intensive Care. All medical procedures now complete and a huge success. My mini-ventilator keeping me breathing is a LOT quieter than Darth Vader’s. All speech is synthetic but at last sounds like me again. Long research road ahead but in great spirits. pic.twitter.com/JPjwjagDLT

Ο επιστήμονας έχει ήδη υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή, προκειμένου να μην πνιγεί από τη συσσώρευση σιέλου στους πνεύμονες. Αυτό σημαίνει βέβαια πως δεν μπορεί να μιλήσει με τη δική του φωνή και πως χρειάζεται αναπνευστήρα για να πάρει ανάσα.

NOW REPLUMBED AS A CYBORG four tubes will keep me alive long after I become fully paralysed (apart from my eyes, which will still move). My body’s sole function will then be to sustain my brain. This first transition has not been so much based on Medical Science as Engineering. pic.twitter.com/AqkeMwnQ4I

— Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) 13 Νοεμβρίου 2019