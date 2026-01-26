Ένα εντυπωσιακό άλμα στην ανθρωποειδή ρομποτική πραγματοποιούν ερευνητές στην Κίνα, παρουσιάζοντας το GrowHR, ένα μαλακό ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να αλλάζει σχήμα, να επιπλέει, να κολυμπά, να πετάει και ακόμη και να περπατά πάνω στο νερό.

Το καινοτόμο αυτό δημιούργημα φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα εικόνες επιστημονικής φαντασίας, όπως ο Baymax, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής με βιο-εμπνευσμένο σχεδιασμό.

Το GrowHR αναπτύχθηκε από ερευνητές του Southern University of Science and Technology (SUST) στη Σενζέν και βασίζεται σε συνδέσμους εμπνευσμένους από τη δομή των ανθρώπινων οστών. Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορούν να επεκταθούν έως και 315% και να συρρικνωθούν σημαντικά, επιτρέποντας στο ρομπότ να προσαρμόζεται σε στενούς ή χαμηλούς χώρους με εξαιρετική ευκολία. Παράλληλα, κάθε σύνδεσμος ενσωματώνει μαλακούς επεκτάσιμους θαλάμους, τεντωμένα καλώδια και άκαμπτους προσαρμογείς, προσφέροντας ελεγχόμενη παραμόρφωση χωρίς απώλεια σταθερότητας.

Με συνολικό βάρος μόλις 4,5 κιλά, το GrowHR, όπως αναφέρει το interestingengineering.com, μπορεί σχεδόν να τριπλασιάσει το ύψος του, φτάνοντας τα 1,36 μέτρα, ενώ παράλληλα διατηρεί υψηλή ευκινησία και ισορροπία. Ο ελαφρύς σχεδιασμός του του επιτρέπει να επιπλέει και να κολυμπά, ενώ με τη βοήθεια ανεμιστήρων ή τετρακόπτερων μπορεί να πετάξει για μικρές αποστάσεις. Εντυπωσιακή είναι και η ικανότητά του να περπατά πάνω στο νερό με ταχύτητα 16 χιλιοστών ανά δευτερόλεπτο, αποδεικνύοντας τη μοναδική πλευστότητα και αντοχή της κατασκευής του.

Χάρη στον συνδυασμό αναπτυσσόμενων δομών και κινητήρων αρθρώσεων, το GrowHR μπορεί, επίσης, να σέρνεται αποτελεσματικά με ταχύτητα πολλαπλάσια σε σχέση με συμβατικά μαλακά ή άκαμπτα ρομπότ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών του προσφέρει επίπεδα κινητικότητας και προσαρμοστικότητας πρωτόγνωρα για ανθρωποειδή ρομπότ.

Όπως τονίζει ο Wang Ting, διδακτορικός φοιτητής στο SUST, αυτή η βιο-εμπνευσμένη αναπτυσσόμενη δομή ανοίγει τον δρόμο για εφαρμογές σε αποστολές διάσωσης και πλοήγησης σε μη δομημένα περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, σηματοδοτώντας ένα νέο πρότυπο για το μέλλον της ρομποτικής.