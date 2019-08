Ρικ Πιτίνο: Ξεκίνησε «πόλεμο» κατά της επιληψίας

Ο Ρικ Πιτίνο αποφάσισε στα μέσα Ιουνίου ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα οι νταμπλούχοι Ελλάδας να αναζητήσουν νέο προπονητή, τον οποίο βρήκαν στο πρόσωπο του Αργύρη Πεδουλάκη. Αποδείχθηκε ότι η απόφαση του Αμερικανού κόουτς είχε να κάνει με ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

Ο Αμερικανός κόουτς, του οποίου ο εγγονός πάσχει από μια σπάνια πάθηση, ζητά τη βοήθεια του κόσμου στην προσπάθεια που κάνει ο γιος του να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από το θέμα της επιληψίας.

«Ο γιος μου άνοιξε λογαριασμό για να μαζέψει χρήματα για το Ίδρυμα Επιληψίας στη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ, μπείτε κι εσείς στη ομάδα μας, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για την έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο για τον γιο τους Λουκ και πολλούς άλλους», έγραψε στο Twitter.

Μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης (20/8) είχαν μαζευτεί κοντά στα 20.000 δολάρια, με τον στόχο να έχει τεθεί στα 50.000.

My son has started a team to raise money for the Epilepsy Foundation in NYC’s Walk to End Epilepsy. Please join their team to walk or donate as they raise money for epilepsy research around the world for their son Luke and many othershttps://t.co/LmVcChW03H

— Rick Pitino (@RealPitino) August 20, 2019