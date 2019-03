Το τρελό ποσό που πουλήθηκε μια μασημένη τσίχλα

Πόσο μπορεί να πωληθεί μια μασημένη τσίχλα. Όπως αποδείχθηκε από μια διαδικασία πλειστηριασμού, πάρα πολλά! Συγκεκριμένα, 390 χιλιάδες λίρες! Φυσικά, δεν είναι μια όποια κι όποια τσίχλα, είναι αυτή που μάσησε ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σκοτσέζος προπονητής είναι μια εμβληματική φιγούρα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν και φαινόταν πάντα ψύχραιμος, ζούσε το παιχνίδι πολύ έντονα και αυτό αποδεικνύεται από κάποιες φορές (λίγες είναι η αλήθεια) που βγήκε εκτός εαυτού. Σεβόταν το άθλημα και δεν διαπληκτιζόταν, κάτι στο οποίο τον βοηθούσε η συνήθειά του να μασάει τσίχλα.

Το 2013 ο «Φέργκι» μάσησε για τελευταία φορά τσίχλα εντός αγωνιστικών χώρων. Ήταν το εκπληκτικό 5-5 με αντίπαλο τη Γουέστ Μπρομ, με το οποίο έπεφτε μια 26ετής καριέρα ως προπονητής των «κόκκινων διαβόλων». Στο ημίχρονο, η μασκότ της αντιπάλου του είχε χαρίσει μια τσίχλα, την οποία αποδέχθηκε με χαρά, τη μάσησε και την πέταξε.

Αυτή συλλέχθηκε από έναν προνοητικό άνθρωπο, που την έβγαλε σε δημοπρασία και κατάφερε να την πουλήσει έναντι 390.000 λιρών στο eBay.

Αυτήν την περίοδο στον πάγκο της Γιουνάιτεντ κάθεται ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, μια ανακάλυψη του Φέργκιουσον, ένας παίκτης καταλυτικός για τα πλάνα του Σκοτσέζου τεχνικού. Ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρει και τα… χούγια του ποδοσφαιρικού του πατέρα, καθώς μασάει επίσης μανιωδώς τσίχλες. Ποιος ξέρει, όταν τελειώσει και εκείνος την ποδοσφαιρική του καριέρα, ίσως να πουληθεί και η δική του τσίχλα όσο μια μεταγραφή…

I can say it was no coincidence when we all thought of the same person when we saw this ???? pic.twitter.com/yHtK23evBk

— Harsha (@VintageMUFC) 3 Ιανουαρίου 2019