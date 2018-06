Μπορεί να παιζόταν μπαλίτσα, ο κάμεραμαν δεν είχε όμως μάτια για τη στρογγυλή θεά

Μια ραδιοφωνική παραγωγός της Αγγλίας έγινε ευρύτερα γνωστή κατά την προετοιμασία των Τριών Λιονταριών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν την ερωτεύτηκε η τηλεοπτική κάμερα.

Τόσο ο κάμεραμαν όσο και ο σκηνοθέτης φάνηκαν να ενδιαφέρονται περισσότερο γι’ αυτή παρά για όσα λάμβαναν χώρα στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας έναν πρωτόγνωρο χαμό για την ταυτότητά της.

Οι τηλεθεατές άρχισαν να αναζητούν μανιωδώς ποια είναι και η Αγγλία θα έπρεπε να περιμένει την εφημερίδα «Daily Mail» για να μάθουν τα πώς και τα γιατί.

Η όμορφη ξανθιά έπαιζε συνεχώς κατά την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα, αναγκάζοντας τους τηλεθεατές να βγουν στο Twitter και να αρχίσουν να συζητούν για το παράξενο γεγονός πως κάθε φορά που κοβόταν η ποδοσφαιρική δράση, η κάμερα ζούμαρε πάνω της.

Ήταν τελικά η Emma Louise Jones, ραδιοφωνική παραγωγός του βρετανικού σταθμού Signal1 που τσαλαβουτά κιόλας στην τηλεόραση, καθώς προσφάτως έγινε μέλος της Leeds United TV.

«Δεν ήμουν ποτέ οπαδός του ποδοσφαίρου», είπε τελικά η ίδια, «αλλά όταν έπιασα δουλειά στο κανάλι της Leeds, έγινα!»…

Managed to host an award ceremony with out messing up 🙋🏼‍♀️🎤🏆 pic.twitter.com/k6rmgIEIG9

— Emma Louise Jones (@elj90) 10 Μαΐου 2018