Ο Φλορεντίνο Πέρεθ διατήρησε τη θέση του στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του με ποσοστό 65% και παραμένοντας ο άνθρωπος που θα καθορίζει την πορεία του συλλόγου τα επόμενα χρόνια.

Με το εκλογικό σκέλος να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων σχετικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τις κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας.

Ο 79χρονος πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι την Τρίτη (09/06), μόλις δύο ημέρες μετά την εκλογική διαδικασία, θα καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ για έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της φετινής διοργάνωσης του Champions League. Στόχος του, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, είναι να πυροδοτήσει μια μεταγραφή αντίστοιχου βεληνεκούς με εκείνες των Κακά και Κριστιάνο Ρονάλντο το καλοκαίρι του 2009, όταν η Ρεάλ είχε ταράξει τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, ο Πέρεθ φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως ο Ζοζέ Μουρίνιο αποτελεί την επιλογή του για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.

Ένα από τα ονόματα που συνδέονται έντονα με τους «μερένχες» είναι εκείνο του Ντένζελ Ντάμφρις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρεάλ έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Ίντερ, η οποία ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στο μεταγραφικό πλάνο βρίσκεται και ο Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Μαδριλένους ενόψει της αποχώρησής του από τη Λίβερπουλ ως ελεύθερος.

Σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, τόσο η περίπτωση του Ντάμφρις όσο και εκείνη του Κονατέ αποτελούν επιλογές που έχουν προκύψει ύστερα από προσωπικές εισηγήσεις του Ζοζέ Μουρίνιο.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα φανεί αν οι εξαγγελίες του Φλορεντίνο Πέρεθ θα πάρουν επίσημη μορφή και κατά πόσο η Ρεάλ Μαδρίτης θα προχωρήσει στις κινήσεις που έχουν ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον ποδοσφαιρικό κόσμο.