Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε με 3-0 τη Φιορεντίνα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ επιβλήθηκε της Άλκμααρ με το ίδιο σκορ και η Μάιντς επικράτησε της Στρασμπούρ με 2-0, στους πρώτους προημιτελικούς του Europa Conference League.

Η δράση άρχισε από νωρίς στο Europa Conference League με την ήττα της ΑΕΚ με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία και οι πρώτοι αγώνες… έδωσαν ξεκάθαρα φαβορί ενόψει των ρεβάνς.

Η Κρίσταλ Πάλας καθάρισε με 3-0 τη Φιορεντίνα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ νίκησε επίσης με 3-0 την Άλκμααρ ενώ στο Μάιντς – Στρασμπούρ, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ αν αυτή κάνει μια επική ανατροπή στη ρεβάνς, οι Γερμανοί πήραν προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη τους με 2-0.

Τα αποτελέσματα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 0-3

Μάιντς – Στρασμπούρ 2-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ 3-0