Προβάδισμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League πήραν η Μπάγερν Μονάχου που νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και η Άρσεναλ που επικράτησε της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 1-0, επίσης εκτός έδρας.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου είχαμε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι, στο οποίο μπήκε καλύτερα η Μπάγερν, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 9′ με τον Ουπαμεκανό που δεν κατάφερε να σκοράρει προ κενής εστίας. Η Ρεάλ απάντησε με τις ευκαιρίες των Βινίσιους, Εμπαπέ και τελικά στο 41′ οι Γερμανοί άνοιξαν το σκορ με τον Ντίας, ο οποίος πήρε την κάθετη του Γκνάμπρι και πλάσαρε όπως έπρεπε για το 0-1.

Ιδανικό κλείσιμο στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί και τέλειο ξεκίνημα στο δεύτερο, καθώς στο 46′ ο Πάβλοβιτς έστρωσε για τον Κέιν και αυτός με πολύ ωραίο πλασέ εκτός περιοχής έγραψε το 0-2, βάζοντας βάσεις νίκης. Μια νίκη που όντως την πήρε η Μπάγερν, η Ρεάλ όμως παραμένει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης καθώς στο 72′ μείωσε σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Εμπαπέ από κοντά μετά το τρομερό γύρισμα του Άρνολντ από δεξιά.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ μπήκε δυνατά και είχε δοκάρι στο 6′ σε τρομερό σουτ του Αραούχο, για να απαντήσει η Άρσεναλ με δικό της δοκάρι στο 15′ σε… κόρνερ του Μαντουέκε. Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός στο πρώτο 15λεπτο αλλά όχι και στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, με το 0-0 να παραμένει.

Οι Λονδρέζοι πίστεψαν ότι αυτό άλλαξε στο 63′ καθώς ο Θουμπιμέντι με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιόκερες και όλα έδειχναν ότι το 0-0 θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, μέχρι που ήρθε το 91ο λεπτό: Ωραία μπαλιά του Μαρτινέλι για τον Χάβερτς, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 0-1, με το οποίο η Άρσεναλ είναι πολύ μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.