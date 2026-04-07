Αν και βρέθηκε στο -7, η Εθνική ομάδα πόλο έκανε πολύ μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Σερβία και πήρε τη νίκη με 16-15, για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του World Cup.

Μετά την ήττα από την Ουγγαρία η Ελλάδα ήθελε μόνο τη νίκη κόντρα στους Σέρβους και κατάφερε να την πάρει με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει μία από τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει, είναι να νικήσει την Τετάρτη (8/4, 17:30) την ουραγό Ολλανδία.

Το παιχνίδι με τη Σερβία άρχισε με τον Αργυρόπουλο να κάνει το 1-0 και στη συνέχεια οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, το οποίο ήταν 3-4 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο δεύτερο, καθώς η Εθνική ομάδα βρέθηκε στο -7 (4-11), πριν μειώσει σε 7-11.

Από το τρίτο οκτάλεπτο, όμως, άρχισε η ελληνική αντεπίθεση, με την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου να ισοφαρίζει σε 13-13 και να μπαίνει από το -1 (13-14) στην τελευταία περίοδο. Εκεί, αν και το σκορ έγινε 13-15, η Ελλάδα αντέδρασε υποδειγματικά, ισοφάρισε 15-15 με πέναλτι του Αργυρόπουλου στα 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά για το 16-15, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7, 6-3, 3-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Χατζής, Αργυρόπουλος 6, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Γαρδίκας 2, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Καστρινάκης 1.

Σερβία (Ούρος Στεφάνοβιτς): Μίσοβιτς, Πλιέβανσιτς, Στανόγεβιτς 2, Λούκιτς 1, Λάζιτς, Μιλόγεβιτς, Τρτόβιτς 1, Ν. Γιάκσιτς 3, Κρστιτς 1, Γκλάντοβιτς 2, Π. Γιάκσιτς 1, Ουρόσεβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς 4.

Η βαθμολογία του ομίλου

Ουγγαρία 5

Ελλάδα 3

Σερβία 3

Ολλανδία 1