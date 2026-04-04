Ίδιος χορηγός, διαφορετικά ποσά

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στην πρεμιέρα των play off, αναμετρήθηκαν όμως και σε οικονομικό επίπεδο και είχαμε νικητή. Τόσο οι ασπρόμαυροι όσο και οι πράσινοι υπέγραψαν χορηγικές συμφωνίες με την ίδια στοιχηματική εταιρεία και η ΠΑΕ που θα πάρει τα περισσότερα λεφτά είναι αυτή του Αλαφούζου. Μπορεί αγωνιστικά να έχει ο δικέφαλος του βορρά το πάνω χέρι, το τριφύλλι όμως χειρίστηκε άψογα το θέμα με τον νέο χορηγό και εξασφάλισε καλύτερο ποσό για το ταμείο του. Γεγονός που δείχνει για ακόμη μία φορά και τη βαρύτητα που έχει ο Παναθηναϊκός, ασχέτως του πώς τα πάει αγωνιστικά.

Μήνυμα Σαββίδη στην ομάδα

Συνεχίζω με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε σαφές μήνυμα, μέσω των συνεργατών του, στην ομάδα: Πρωτάθλημα και τίποτα λιγότερο. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θέλει όσο τίποτα άλλο το πρωτάθλημα φέτος, παρακολουθεί, έστω από το Ροστόφ, όλα όσα γίνονται και περιμένει από τον Λουτσέσκου και τους παίκτες του να παρουσιαστούν όπως πρέπει σε αυτές τις έξι αγωνιστικές και να κατακτήσουν τον τίτλο. Την ίδια ώρα, όπως έχω σημειώσει ξανά, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια σιγουριά πως ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει… απρόσμενα εμπόδια στα έξι ντέρμπι που θα κρίνουν τα πάντα. Είναι σίγουροι πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη διαιτησία, πως η ΚΕΔ, δηλαδή η ΕΠΟ, θα εξασφαλίσει πως όλα θα κυλήσουν ομαλά.

Οι μεταγραφές που θέλει ο Μπενίτεθ

Τα play off θα αρχίσουν με το κλίμα γύρω από τον Παναθηναϊκό να είναι περίεργο λόγω των φημών για το μέλλον του Μπενίτεθ, ο οποίος πάντως έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στη διοίκηση. Ο Ισπανός ενημερώνεται για όσα γράφονται και λέγονται, δίνει βάση όμως μόνο σε όσα του λέει ο Αλαφούζος και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δεν του έχει πει κάτι για τη συνεργασία τους. Έχει πει όμως ο προπονητής κάτι: Το καλοκαίρι θέλει μεταγραφές έτοιμων παικτών, θέλει έμπειρους και έτοιμους να μπουν άμεσα στην 11άδα και να κάνουν τη διαφορά. Όχι άλλους νεαρούς και ταλαντούχους που θα πρέπει ο ίδιος να τους εξελίξει ως ποδοσφαιριστές.

Νεύρα για την ατάκα του Λανουά

Εκνευρισμός υπάρχει στην ΑΕΚ για ένα σχόλιο του Στεφάν Λανουά προς τους διαιτητές, ενόψει της έναρξης των play off. Ο αρχιδιαιτητής μίλησε σε όσους θα έχουν τον ρόλο του 4ου διαιτητή στα ντέρμπι που θα κρίνουν το πρωτάθλημα και τους τόνισε πως θα πρέπει να φαίνονται δυνατοί, φέρνοντας ως παράδειγμα προς μίμηση τον Τσιμεντερίδη για την αποβολή του Νίκολιτς στον αγώνα Βόλος – ΑΕΚ. Στην Ένωση ούτως ή άλλως έχουν κόντρα με τον Γάλλο επικεφαλής της ΚΕΔ από την αρχή της σεζόν, οπότε θεώρησαν προκλητικό όχι και τόσο αθώο το σχόλιό του, το παράδειγμα που έφερε.

Ζόρια για Αταμάν

Η ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ο τρόπος που ήρθε αυτή, έχει βαρύνει πολύ το κλίμα στον Παναθηναϊκό και φέρνει σε δύσκολη θέση τον Αταμάν. Ήταν ένα παιχνίδι που ο προπονητής των πράσινων δεν διαχειρίστηκε σωστά στο τελευταίο δεκάλεπτο και αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρχει πλέον γκρίνια και από ανθρώπους που τον στήριζαν πάντα. Ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον της ΚΑΕ, στο περιβάλλον του Γιαννακόπουλου. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη βέβαια και τα… σοβαρά θα αρχίσουν σε λίγο, με την έναρξη των play off της Euroleague, ο Αταμάν όμως χάνει συνεχώς πόντους με τις επιλογές του. Ή και με τις δηλώσεις του, μερικές φορές.

Αμοιβαία εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό το κλίμα είναι μια χαρά και ο Μπαρτζώκας κερδίζει, δεν χάνει πόντους. Μπορεί το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι, ο ίδιος όμως δεν αγχώνεται καθόλου για αυτό το θέμα, αφενός επειδή έχει εξαιρετικές, άριστες σχέσεις με τους Αγγελόπουλους και υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αφετέρου επειδή τα αποτελέσματα της δουλειάς του τον δικαιώνουν. Και το γεγονός πως οι παίκτες που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τις μεταγραφές ενόψει της επόμενης σεζόν είναι όλοι παίκτες που αρέσουν πάρα πολύ στον Μπαρτζώκα, ίσως να δείχνει κάτι.