Μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι ο Ολυμπιακός πέρασε από το ΟΑΚΑ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94 για την 23η αγωνιστική της Basket League.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και ήταν μπροστά στο σκορ με 12-10 και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 30-21, έχοντας ασταμάτητο τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους.

Στην δεύτερη περίοδο Πειραιώτες πήγαν τη διαφορά στους 14 (37-23) και λίγο αργότερα στους 15 (51-36) και κάπου εκεί άναψαν τα αίματα με τον Ναν και τον Ντόρσεϊ να έχουν καβγά και να αποβάλλονται και οι δυο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει μείωσε στους πέντε πόντους, 66-71 στο 27’, αλλά ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα και έκλεισε το δεκάλεπτο με 74-80.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι κυρίαρχος πήγε στο 82-93 με τρίποντο του Πίτερς και με άλλο ένα τρίποντο του Παπανικολάου στο 82-96 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με 94-101 υπέρ των Πειραιωτών.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καλαϊτζάκης, Οσμάν 19 (6ρ.), Σλούκας 15, Ναν 17, Λεσόρ 10 (6ρ.), Σορτς 18 (4ασ.), Τολιόπουλος, Φαρίντ 4, Μήτογλου 11 (8ρ.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ουόκαπ 11 (8ασ.), Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 8, Ντόρσεϊ 18, Μιλουτίνοφ, Ουόρντ 5, Λαρεντζάκης 12 (6ασ.), Μόρις 6 (4ασ.), Πίτερς 11, Χολ 13 (6ρ.), Τζόουνς 8.