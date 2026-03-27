Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε με 0-1 από την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση στο Φάληρο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του αγώνα να αναφέρει πως στο συγκεκριμένο ματς η Εθνική δεν έπαιξε όπως ξέρει.

Παράλληλα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε και στο γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον Ανδρέα Τεττέη σε θέση αριστερού εξτρέμ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός:

Για το τι είναι αυτό που δεν του άρεσε: «Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο, παίζουμε με ομάδες που έχουν τους παίκτες που φτιάχνουν στιγμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, είναι αν βελτιώνεται ο τρόπος παιχνιδιού μας, όπως και οι αδυναμίες μας.

Άρα, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ το ταλέντο, όσο η αντίληψη των καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι δεν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού αυτός που θα μας έδινε μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση ή τρόπο να εκφράσουν οι παίκτες το ταλέντο σε σημεία που είναι καλοί για εμάς.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αργοί στη μεταφορά και αρκετά μονότονοι, όσον αφορά το κομμάτι της αλλαγής κατεύθυνσης στην επίθεση. Χάναμε χρόνο, δίναμε άνεση στον αντίπαλο να αμυνθεί, δεν βρίσκαμε τις επιλογές των παικτών στα σημεία που θα ήταν οι ίδιοι πιο επικίνδυνοι».

Για τον Τεττέη και τη θέση που έπαιξε αριστερά ή αν θα χρησιμοποιήσει δύο φορ: «Θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια βάσει κάποιων στοιχεία. Ο Τεττέη είναι ένας καλός επιθετικός, έχει παίξει και στα άκρα. Θα ήθελα να δω τον ίδιο πιθανόν και στις δύο θέσεις.

Η μία θέση είναι αυτή που αγωνίστηκε για μισή ώρα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε είναι να τον δούμε σε μία θέση που δεν αγωνίζεται, το έκανε στο παρελθόν και να δούμε αν μπορεί να μας δώσει κάποιες επιλογές».