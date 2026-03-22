Με γκολ του Όζμπολτ στο 64′ ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες με το 1-0 επί του Ατρόμητου και μπαίνει με προβάδισμα στα play off για τις θέσεις 5-8 ενώ η ομάδα του Περιστερίου θα αγωνιστεί στα play out.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρίες στο 6′ και στο 14′ με τον Μπακού αλλά ο Λοντίγκιν αντέδρασε όπως έπρεπε και κράτησε το 0-0. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχαν πολλές μεγάλες φάσεις, στο δεύτερο ημίχρονο όμως υπήρχε… γκολ.

Στο 64′ ο Όζμπολτ, μετά την ασίστ του Τσάπρα από δεξιά, έκανε το 1-0, με τον Ατρόμητο να πιέζει για την ισοφάριση στη συνέχεια και να έχει δοκάρι στο 76′ με τον Τσούμπερ.

Έτσι, το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με τον Λεβαδειακό να παίρνει την πρώτη νίκη μετά την… 1η Φεβρουαρίου.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (73΄ Τζάλοου), Λαγιούς (73΄ Βέρμπιτς), Συμελίδης (62΄ Μπάλτζι), Παλάσιος (74΄ Τσιβελεκίδης), Όζμπολτ (84΄ (Πεντρόσο).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουρονεν (86΄ Τζοβάρας), Ουκάκι (69΄ Πνευμονίδης), Καραμάνης (80΄ Φανβέρ), Γιουμπιτάνα (69΄ Τσινγκάρας), Μίχορλ, Μπακού (69΄ Τσαντίλας), Τσούμπερ.