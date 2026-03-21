Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της τους φιλικούς αγώνες με Παραγουάη και Ουγγαρία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 27 Μαρτίου την Παραγουάη και στις 31 του μήνα την Ουγγαρία, με τα δύο παιχνίδια να είναι φιλικά και τον Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να κάνει κάποιες δοκιμές.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπολόγιζε κανονικά τον Μιχαηλίδη και για αυτόν τον είχε συμπεριλάβει στις κλήσεις του, τα σχέδιά του όμως αλλάζουν καθώς ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος τελικά.

Ο Μιχαηλίδης τέθηκε νοκ άουτ για τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Βόλο, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα για να είναι έτοιμος για την έναρξη των play off.