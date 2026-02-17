Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Πέμπτη (19/2), στον πρώτο αγώνα για τα play off πρόκρισης στους «16» του Europa League, τη Θέλτα, η οποία δεν θα έχει διαθέσιμους τους Άλβαρο Νούνιεθ και Ούγκο Σοτέλο.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης και οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει με 3-1 εντός έδρας. Από τότε πέρασαν αρκετοί μήνες και ήρθε η ώρα να συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά με έπαθλο την πρόκριση στους «16».

Ο πρώτος από τους δύο αγώνες θα γίνει την Πέμπτη στην Τούμπα και η Θέλτα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς τους Νούνιερ και Σοτέλο, οι οποίοι τέθηκαν νοκ άουτ λόγω τραυματισμών.

Ο Νούνιεθ έχει πρόβλημα στους κοιλιακούς προσαγωγούς και δεν προπονείται κανονικά εδώ και λίγο καιρό ενώ ο Σοτέλο υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.