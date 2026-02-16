Έκτακτη συνάντηση στον Ρέντη σε λιγότερο από δύο 24ωρα έπειτα από το 0-0 στο Λεβαδειακός – Ολυμπιακός.

Παρότι η ομάδα του Ολυμπιακού είχε την Δευτέρα ρεπό ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε συνάντηση το μεσημέρι με την ομάδα. Συνάντηση για να μιλήσει με τον κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με τους ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο. Η παρουσία του ισχυρού άνδρα των «Ερυθρόλευκων» έρχεται σε μια κρίσιμη αγωνιστική καμπή για τον σύλλογο, μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, αποτελέσματα που είχαν ως συνέπεια ο Ολυμπιακός να χάσει την κορυφή της βαθμολογίας.