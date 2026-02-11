Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Τούμπα στη ρεβάνς των ημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδας, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 1-0 στη Λεωφόρο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ξανά στη διάθεσή του τον Μεϊτέ και του έδωσε θέση βασικού, με τον Ράφα Μπενίτεθ, από την άλλη πλευρά, να επαναφέρει στην αρχική 11άδα τον Μπακασέτα και να παρατάσσει τους «πράσινους» με τριάδα στην άμυνα.

Το «τριφύλλι» έχει τέλεια ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση μετά τη νίκη με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό στην Αθήνα και ο ΟΦΗ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.