Οι πρακτικές της ICE και το τι θα γίνει στο Μουντιάλ 2026 έγινε θέμα συζήτησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, με τον διευθυντή της υπηρεσίας, Τοντ Λάιονς, να τονίζει πως θα έχει ρόλο-κλειδί για να εγγυηθεί την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των επισκεπτών.

Οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις πρακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής είναι μεγάλες, μετά τις δολοφονίες πολιτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί στο Μουντιάλ 2026.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις χώρες που έχουν αναλάβει να διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και βουλευτής των Δημοκρατικών ρώτησε τον διευθυντή της ICE για το πώς θα κινηθεί η Υπηρεσία τις ημέρες της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, με την απάντηση του Τοντ Λάιονς να είναι η ακόλουθη…

«Η ICE και συγκεκριμένα το Τμήμα Ερευνών Εσωτερικής Ασφαλείας, θα έχει ρόλο-κλειδί στον συνολικό τομέα της ασφάλειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε τη διοργάνωση και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των επισκεπτών».

Στην επισήμανση ότι μπορεί να υπάρξουν λανθασμένες συλλήψεις που θα προκαλέσουν ζημιά στις ΗΠΑ και στο Μουντιάλ, ο διευθυντής της ICE είπε: «Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι όποιος έρθει στις εγκαταστάσεις θα ζήσει ένα ασφαλές τουρνουά».