Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Νίκος Αθανασίου, καθώς θα συνεχίσει τη σεζόν στον ΟΦΗ. Η ομάδα του Ηρακλείου συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 24χρονου αριστερού μπακ μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Ο ποδοσφαιριστής, που ξεκίνησε φέτος τη χρονιά στην Πορτογαλία με τη Ρίο Άβε, όπου κατέγραψε 18 συμμετοχές και μία ασίστ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα για την Κρήτη. Οι εξελίξεις είναι άμεσες και η επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΦΗ αναμένεται εντός της ημέρας.

Ο Αθανασίου δεν αποτελεί άγνωστη ποσότητα για το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει «γεμάτες» παραστάσεις στη Super League από τη θητεία του στον Ατρόμητο. Εκεί μέτρησε συνολικά 66 εμφανίσεις, σημειώνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει τόσο αμυντικά όσο και δημιουργικά από το αριστερό άκρο της άμυνας.

Στον ΟΦΗ ποντάρουν στην εμπειρία και την αγωνιστική ωριμότητα του νεαρού μπακ, προσθέτοντας μια αξιόπιστη λύση στο ρόστερ τους ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της σεζόν.