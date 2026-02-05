Οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν τις ενδιαφερόμενες ομάδες ότι δεν παραχωρούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα ολοκληρώσει τελικά τη σεζόν με τη φανέλα τους.

Η προθεσμία του NBA για τις ανταλλαγές παικτών ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες και αυτό που περίμεναν όλοι να δουν, ήταν αν θα υπήρχε κάποια συμφωνία-βόμβα την τελευταία στιγμή για τον Greek Freak. Δεν θα υπάρξει όμως.

Λίγη ώρα μετά τα ρεπορτάζ για τη νέα βελτιωμένη πρόταση των Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, οι Μπακς ενημέρωσαν άπαντες ότι ο Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να αποχωρήσει, ότι δεν θα συζητήσουν για καμία ανταλλαγή που θα τον αφορά.

Ο Έλληνας σταρ, επομένως, θα ολοκληρώσει κανονικά τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Μιλγουόκι και οι συζητήσεις για το μέλλον του και το ενδεχόμενο μεταγραφής θα αρχίσουν ξανά όσο θα πλησιάζουμε στο καλοκαίρι.