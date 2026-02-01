Ο Παναθηναϊκός είχε ως στόχο τον Ετιέν Καμαρά για την ενίσχυση στη θέση του αμυντικού χαφ, η απάντησή του όμως, όπως γράφουν και στο Βέλγιο, ήταν αρνητική και θα παραμείνει στη Σαρλερουά.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι παρακολουθούσε συνεχώς το θέμα και αρχικά έδειχνε αισιόδοξος για συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς οι συζητήσεις, όπως είχε αναφέρει, προχωρούσαν καλά. Στη συνέχεια, όμως, τα πράγματα άρχισαν να στραβώνουν για τους «πράσινους».

Αν και έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση, ο 22χρονος αμυντικός χαφ αποφάσισε να απαντήσει αρνητικά και να παραμείνει μέχρι και το τέλος της σεζόν στη Σαρλερουά, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

«Ο Ετιέν Καμαρά παραμένει στη Σαρλερουά. Ο Γάλλος απέρριψε τον Παναθηναϊκό και θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν στη βελγική ομάδα», αναφέρει στη νέα ανάρτησή του ο Ταβολιέρι και οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους σε άλλους παίκτες.