Η εντυπωσιακή επιστροφή του Νόβακ Τζόκοβιτς είναι πλέον πραγματικότητα. Ο Σέρβος πρωταθλητής επικράτησε έπειτα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση διάρκειας τεσσάρων ωρών του δις πρωταθλητή Γιανίκ Σίνερ και, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του Australian Open την Κυριακή (1/2). Εκεί θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρλος Αλκαράθ, διεκδικώντας ακόμη ένα τρόπαιο τόσο στη Μελβούρνη, όπου έχει ήδη κατακτήσει δέκα τίτλους – αριθμό ρεκόρ – όσο και σε επίπεδο γκραν-σλαμ, φτάνοντας συνολικά τα 24.

Ο 38χρονος «Νόλε», αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ απέναντι στον κατά 17 χρόνια νεότερό του Ιταλό, έδειξε ψυχικά αποθέματα και αγωνιστική αντοχή, καταφέρνοντας να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε σε τελικό γκραν-σλαμ έπειτα από ενάμιση χρόνο, με τελευταία του παρουσία εκείνη στο Wimbledon το 2024, όπου είχε ηττηθεί από τον Αλκαράθ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Τζόκοβιτς παραμένει αήττητος σε τελικούς Australian Open, με δέκα νίκες σε δέκα συμμετοχές. Τέσσερις από αυτές ήρθαν απέναντι στον Άντι Μάρεϊ, δύο κόντρα στον Ράφα Ναδάλ και από μία εναντίον των Τζο-Βίλφριντ Τσονγκά, Ντόμινικ Τιμ, Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Στέφανου Τσιτσιπά, στον τελικό του 2023 όπου κατέκτησε τον δέκατο – και μέχρι σήμερα τελευταίο – τίτλο του στη διοργάνωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρώτος ημιτελικός αποδείχθηκε ακόμη πιο δραματικός, διαρκώντας σχεδόν 5,5 ώρες, με τρία σετ να κρίνονται στο τάι-μπρέικ. Σε αυτόν, ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Australian Open.