Χωρίς τον Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, θα παραταχθεί τελικά η Ρόμα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (29/1, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Αργεντίνος επιθετικός νιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο τις τελευταίες μέρες και το πρωί της Πέμπτης (29/1) η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Έτσι, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, δεν θα πάρει μέρος στον αγώνα με τους «πράσινους».

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει τον Ντιμπάλα προκειμένου να τον προφυλάξει και την Παρασκευή, μετά την επιστροφή της αποστολής στη Ρώμη, θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Η Ρόμα είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας και θέλει τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα και να πάρει την πρόκριση για τους «16» χωρίς να χρειαστεί να δώσει δύο επιπλέον αγώνες.