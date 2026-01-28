Ο Παναθηναϊκός εγκατέλειψε την περίπτωση του Άλεξ Κραλ και είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σαρλερουά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ζητήσει να αποκτηθεί οπωσδήποτε χαφ και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο 22χρονος Γάλλος, με καταγωγή από τη Γουινέα. Ο Καμαρά βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2024 στη Σαρλερουά, η οποία τον είχε αγοράσει από την Ουντινέζε, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Με ύψος 1,91μ., ο 22χρονος μέσος ξεχωρίζει για την ικανότητά του να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικό χαφ όσο και ως κεντρικό χαφ, με τον Μπενίτεθ να έχει εισηγηθεί την απόκτησή του και τη διοίκηση των «πράσινων» να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σαρλερουά.

Τη φετινή σεζόν ο Καμαρά έχει ένα γκολ και 2 ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και όλα δείχνουν πως τις επόμενες μέρες θα είναι στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.