Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς με 1-0 επί του Βόλου για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και τώρα έχει μπροστά του το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ, στο οποίο θα κάνει τα πάντα για τη νίκη, όπως είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν εντυπωσιακοί κόντρα στους Θεσσαλούς, παρ’ όλα αυτά πήραν τη νίκη με το γκολ του Ελ Κααμπί, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει πως η ομάδα του θα έπρεπε να κάνει περισσότερα.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός έπαιξε… τόσο – όσο, για να απαντήσει: «Ίσως να είναι έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάναμε εμείς σήμερα».

Από εκεί και πέρα, όταν του επισημάνθηκε ότι ο κόσμος ζητούσε, με σχετικό σύνθημα, τη νίκη στο Άμστερνταμ, ο Ισπανός προπονητής είπε: «Όλοι αυτό θέλουμε, θα πάμε με αυτήν την πρόθεση, θα κάνουμε τα πάντα. Θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει».